Desde hace varias semanas, los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han presentado al ser participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Alexa se ha convertido en centro de atención mediática al terminarle públicamente a Jhorman Toloza, su exprometido, con quien llevó casi tres años de relación.

Con base en esto, se han visto reflejados varios momentos entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes aparentemente han tenido un distanciamiento en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué conversó Tebi Bernal con Alejandro Estrada ante sus sentimientos con Alexa Torrex?

En los últimos días, Tebi Bernal y Alexa Torrex han tenido una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras los acontecimientos que se han presentado entre ambos.

¿Qué ha ocurrido entre Tebi Bernal y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Tebi aprovechó la oportunidad recientemente de expresarle sus sentimientos a Alexa Torrex, pues le dijo que ha sentido atracción por ella a raíz de todo lo que han vivido dentro de la competencia.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Mánager de Lina Tejeiro causó reacciones al revelar su último diagnóstico sobre el cáncer

Con base en esto, Alexa tomó la decisión de alejarse de él por las cosas que han ocurrido entre ambos, en especial, por los meses que han llevado a cabo durante la convivencia y por todo lo que han vivido desde que se han visto de manera cercana.

¿Qué conversó Tebi Bernal con Alejandro Estrada ante sus sentimientos con Alexa Torrex?

¿Qué ha ocurrido entre Tebi Bernal y Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Tebi Bernal tuvo una conversación con Alejandro Estrada, con quien ha construido una gran amistad y le confesó que su intención nunca fue dañar el compromiso de Alexa con Jhorman Toloza, pues, le expresó las siguientes palabras:

“Yo no voy a cargar en mi cabeza con que yo voy a dañarle un compromiso a alguien. No tengo nada que ganas ya, solo es tiempo, pero me perdí a mí”, agregó Tebi Bernal.

Posteriormente, Alejandro aprovechó la oportunidad de expresarse con Tebi Berbal para que tenga más claridad con respecto a las decisiones que espera para su futuro y que no tengan algún tipo de repercusión alguna.