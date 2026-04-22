Sara Uribe fue víctima de la delincuencia y advierte a sus seguidores: esto le pasó
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, reveló detalles de peligrosa situación que vivió.
La inseguridad no da tregua en Colombia y nadie se salva de las diferentes modalidades de hurto y estafas, muestra de ello fue Sara Uribe, quien expuso lo que le pasó.
¿Qué le pasó a Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?
La presentadora compartió a través de sus historias de Instagram un comunicado en el que expuso la situación de la cual fue víctima.
Sara reveló que, delincuentes al parecer le hackearon sus redes sociales y WhatsApp, por lo que empezaron a suplantarla.
Quiero informar a mi comunidad que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp.
Uribe comentó que, estas personas estaban utilizando su nombre y datos para contactar a sus contactos para pedir dinero y hasta para hacer supuestos acuerdos de publicidad con engaños.
Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta.
La antioqueña aseguró que, ninguno de esos negocios propuestos a través de llamadas de números externos y mensajes fraudulentos tenían que ver con ella o su equipo de trabajo.
El propósito es solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo.
¿Qué acciones tomará Sara Uribe tras ser víctima de la delincuencia?
Sara Uribe en su comunicado hizo un llamado a sus seguidores y marcas para que tengan precaución y le ayuden a denunciar cualquier cuenta o número que se haga pasar por ella.
Asimismo, dejó claro sus cuentas y únicos caneles de comunicación oficiales para que las personas no caigan en esta modalidad de robo y estafa.
Es importante informarle a mi comunidad y marcas que no me contacto por WhatsApp ni por teléfonos desconocidos para pedir dinero ni para ofrecer pautas publicitarias.
¿Cómo evitar caer en suplantación y robo de datos como en el caso de Sara Uribe?
A raíz de situaciones como esta, la Policía Nacional y MincTIC recomiendan desconfiar de mensajes que pidan dinero o datos personales, verificar siempre la identidad del remitente por canales oficiales, activar la verificación en dos pasos en redes y aplicaciones de mensajería, y no compartir códigos de seguridad.
Además, es clave reportar cuentas sospechosas y en caso de percibir que está siendo víctima de suplantación alertar a sus contactos cercanos para frenar posibles estafas y robos, además, de hacer la denuncia de manera virtual a través de los canales de la Policía Nacional.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike