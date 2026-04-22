Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe fue víctima de la delincuencia y advierte a sus seguidores: esto le pasó

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, reveló detalles de peligrosa situación que vivió.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sara Uribe reveló lo que le pasó
Sara Uribe reveló la modalidad de la cual fue víctima. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La inseguridad no da tregua en Colombia y nadie se salva de las diferentes modalidades de hurto y estafas, muestra de ello fue Sara Uribe, quien expuso lo que le pasó.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Sara Uribe, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

La presentadora compartió a través de sus historias de Instagram un comunicado en el que expuso la situación de la cual fue víctima.

Sara reveló que, delincuentes al parecer le hackearon sus redes sociales y WhatsApp, por lo que empezaron a suplantarla.

Quiero informar a mi comunidad que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp.

Uribe comentó que, estas personas estaban utilizando su nombre y datos para contactar a sus contactos para pedir dinero y hasta para hacer supuestos acuerdos de publicidad con engaños.

Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta.

La antioqueña aseguró que, ninguno de esos negocios propuestos a través de llamadas de números externos y mensajes fraudulentos tenían que ver con ella o su equipo de trabajo.

El propósito es solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo.

Sara Uribe revela la verdad sobre su acuerdo con Fredy Guarín y la custodia de su hijo
Sara Uribe fue víctima de modalidad de robo de datos y suplantación. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué acciones tomará Sara Uribe tras ser víctima de la delincuencia?

Sara Uribe en su comunicado hizo un llamado a sus seguidores y marcas para que tengan precaución y le ayuden a denunciar cualquier cuenta o número que se haga pasar por ella.

Asimismo, dejó claro sus cuentas y únicos caneles de comunicación oficiales para que las personas no caigan en esta modalidad de robo y estafa.

Es importante informarle a mi comunidad y marcas que no me contacto por WhatsApp ni por teléfonos desconocidos para pedir dinero ni para ofrecer pautas publicitarias.

Artículos relacionados

 

¿Cómo evitar caer en suplantación y robo de datos como en el caso de Sara Uribe?

A raíz de situaciones como esta, la Policía Nacional y MincTIC recomiendan desconfiar de mensajes que pidan dinero o datos personales, verificar siempre la identidad del remitente por canales oficiales, activar la verificación en dos pasos en redes y aplicaciones de mensajería, y no compartir códigos de seguridad.

Además, es clave reportar cuentas sospechosas y en caso de percibir que está siendo víctima de suplantación alertar a sus contactos cercanos para frenar posibles estafas y robos, además, de hacer la denuncia de manera virtual a través de los canales de la Policía Nacional.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe expuso modalidad de robo de la que fue víctima. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Blanquita se da un beso con un hombre. Talento nacional

La Blanquita causó furor al darse un beso con misterioso hombre; ¿cómo reaccionó Deiby Ruiz?

La Blanquita sorprendió con un beso que desató comentarios encontrados en redes sociales y puso la atención sobre Deiby Ruiz.

Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Jhorman Toloza revela su drástica decisión si Alexa lo busca tras salir de La casa de los famosos

En medio de una entrevista, Jhorman Toloza contó qué hará si Alexa Torrex lo busca y si estaría dispuesto a perdonarla.

Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma Talento nacional

Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma

Famosa actriz colombiana que ha participado en distinguidas producciones del Canal RCN confirmó que será madre por primera vez.

Lo más superlike

Tebi Bernal confesó que no quiso dañar el compromiso de Alexa Torrex: ¿qué confesó? La casa de los famosos

Tebi Bernal confesó que no quiso dañar el compromiso de Alexa Torrex: ¿dijo algo de Jhorman?

Tebi Bernal reveló públicamente que no quiso dañar el compromiso de Alexa Torrex con Jhorman Toloza.

Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia Viral

Fan se tatuó en honor a Eidevin y Karola tras La casa de los famosos Colombia; así luce su diseño

Luis Alfonso captó suceso en el cielo en video Yeison Jiménez

Luis Alfonso captó curioso suceso en el cielo y fans lo relacionan con Yeison Jiménez

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue? Talento internacional

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?