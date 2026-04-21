Una vez más el arte sirve como expresión de lo que algún día se vivió, esta vez, Rosana llega a Bogotá para presentar “¡Mejor Vivir Sin Miedo!”.

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¿Quién es Rosana?

Rosana Arbelo Gopar es una cantante y compositora nacida el 24 de octubre de 1963 en Lanzarote, España. Es una de las artistas consolidadas más importantes de la música en español, siendo reconocida por canciones como: “Pa’ ti no estoy”, “El Talisman”, “Si tú no estás”, entre otras.

Desde su primer éxito ha logrado hacer proyectos a grande escala como giras en Estados Unidos, Europa y América Latina, conquistando al público con sencillos que hablan de la vida, el amor y la esperanza.

Rosana es una cantante y compositora nacida en Lanzarote, España (Foto de Freepik)

¿Qué es ‘¡Mejor Vivir Sin Miedo!’ de Rosana?

¡Mejor Vivir Sin Miedo! es el más reciente proyecto de Rosana, tratándose de una docuserie de 3 capítulos, donde revela su faceta más personal. Tras 3 décadas como cantante, la española decidió incursionar como guionsta y directora con un propósito: “devolver al mundo todo lo que la música y las personas le han regalado”.

Además, “¡Mejor Vivir Sin Miedo!” es, según la artista, una de las puertas de entrada más íntimas al universo OMOW, el cual es un multiproyecto que pretende hacer que la vocación siga creciendo a través del entretenimiento, la creación, las historias y los encuentros de un modo distinto.

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¿Cuándo y dónde será la premiere de ¡Mejor Vivir Sin Miedo! de Rosana en Bogotá?

Tras el lanzamiento oficial de ¡Mejor Vivir Sin Miedo! en Madrid y su paso por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el proyecto llega a Bogotá, anunciando una fecha de premiere el 24 de abril del 2026 en el Teatro Libre Centro, el cual tendrá 2 diferentes horas de función: 7:00 p.m. y 9:00 p.m.

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¿Qué significa ¡Mejor Vivir Sin Miedo! para Rosana?

Para Rosana, esta docuserie, además de un proyecto especial, significa una nueva etapa en su vida, en la que regresará a los escenarios incorporando propuestas de shows diferentes, para lograr ser más cercana con su público y celebrar su reencuentro.

Además de ello, la artista comparte que, a lo largo de los capítulos, comparte su vida y su verdad como nunca antes, generando un recorrido emocional que conecta distintas generaciones y sentimientos.