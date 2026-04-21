Grave accidente se registró en rodaje de famosa producción cinematográfica; ¿qué ocurrió?

La producción de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’, en su versión de acción real reveló un accidente que se presentó en medio del rodaje de la película, según información, un miembro del equipo técnico resultó gravemente herido.

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¿Qué ocurrió durante el rodaje de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’?

De acuerdo con la información que compartió el medio TMZ, la persona afectada hacía parte del equipo de efectos especiales de la película, producción de Universal Pictures que actualmente se encuentra en etapa de rodaje.

El accidente se habría presentado en un espacio de trabajo vinculado al proyecto, específicamente en instalaciones de Sky Studios Elstree.

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El incidente tuvo lugar en un taller donde se adelantan procesos de construcción y preparación de utilería.

Accidente en rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2. (Foto: Freepik)

Según los reportes, el trabajador utilizaba una sierra en el momento del accidente, esta herramienta común en este tipo de labores de utilería de la filmación.

Como resultado, sufrió la amputación de varios dedos de una de sus manos. Tras lo ocurrido, fue trasladado para recibir atención médica, donde se le practicó una intervención quirúrgica con el objetivo de reimplantar las extremidades afectadas.

¿Qué se sabe de la producción de Cómo entrenar a tu dragón 2?

Sin embargo, los procedimientos no lograron restablecer los dedos, por lo que la lesión fue catalogada como permanente.

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Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente o el estado de salud de esta persona.

El rodaje de esta secuela inició en febrero de 2026 en Sky Studios Elstree, en el Reino Unido, a diferencia de la primera entrega del live-action, que fue filmada en Belfast.

Accidente en rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2. (Foto: AFP)

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales por parte de la producción de la película sobre el estado del trabajador ni sobre posibles medidas tras el trágico accidente.

En cuanto al elenco, la producción cuenta con la participación de Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Nick Frost y Gerard Butler.

Además, se suma Cate Blanchett, quien retoma su papel como Valka, personaje al que ya había dado voz en las versiones animadas.