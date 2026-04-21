Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Grave accidente se registró en rodaje de famosa producción cinematográfica; ¿qué ocurrió?

La persona que resultó herida durante el rodaje de esta producción requirió atención inmediata para intentar recuperar sus dedos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cómo entrenar a tu dragón 2: accidente en rodaje deja grave lesión a miembro del equipo técnico
Accidente en rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2. (Fotos: Freepik)

La producción de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’, en su versión de acción real reveló un accidente que se presentó en medio del rodaje de la película, según información, un miembro del equipo técnico resultó gravemente herido.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió durante el rodaje de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’?

De acuerdo con la información que compartió el medio TMZ, la persona afectada hacía parte del equipo de efectos especiales de la película, producción de Universal Pictures que actualmente se encuentra en etapa de rodaje.

El accidente se habría presentado en un espacio de trabajo vinculado al proyecto, específicamente en instalaciones de Sky Studios Elstree.

Artículos relacionados

El incidente tuvo lugar en un taller donde se adelantan procesos de construcción y preparación de utilería.

Cómo entrenar a tu dragón 2: accidente en rodaje deja grave lesión a miembro del equipo técnico
Accidente en rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2. (Foto: Freepik)

Según los reportes, el trabajador utilizaba una sierra en el momento del accidente, esta herramienta común en este tipo de labores de utilería de la filmación.

Como resultado, sufrió la amputación de varios dedos de una de sus manos. Tras lo ocurrido, fue trasladado para recibir atención médica, donde se le practicó una intervención quirúrgica con el objetivo de reimplantar las extremidades afectadas.

¿Qué se sabe de la producción de Cómo entrenar a tu dragón 2?

Sin embargo, los procedimientos no lograron restablecer los dedos, por lo que la lesión fue catalogada como permanente.

Artículos relacionados

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente o el estado de salud de esta persona.

El rodaje de esta secuela inició en febrero de 2026 en Sky Studios Elstree, en el Reino Unido, a diferencia de la primera entrega del live-action, que fue filmada en Belfast.

Cómo entrenar a tu dragón 2: accidente en rodaje deja grave lesión a miembro del equipo técnico
Accidente en rodaje de Cómo entrenar a tu dragón 2. (Foto: AFP)

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales por parte de la producción de la película sobre el estado del trabajador ni sobre posibles medidas tras el trágico accidente.

En cuanto al elenco, la producción cuenta con la participación de Mason Thames, Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Nick Frost y Gerard Butler.

Además, se suma Cate Blanchett, quien retoma su papel como Valka, personaje al que ya había dado voz en las versiones animadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Talento nacional

La nueva docuserie de Rosana llega a Bogotá para '¡Mejor Vivir Sin Miedo!': ¿de qué se trata?

La nueva docuserie de Rosana, compuesta por 3 episodios de 45 minutos, es una aventura a través de sus años de trayectoria como compositora

Primo de Josué Cubillos declaró ante las autoridades Talento nacional

Primo del agresor a miembros de producción rompió el silencio e hizo reveladora confesión

Familiar de Josué Cubillos Gaviria entregó a las autoridades información clave y habló sobre su condición: "Fue un impulso".

Muere histórico integrante de famosa banda Viral

¡Luto en la música! Fallece icónico miembro de reconocida banda familiar

Fallece integrante de reconocida banda familiar y genera reacciones por su legado en la música internacional

Lo más superlike

Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia. La casa de los famosos

Alexa sin filtro cuestionó a Tebi por su relación en La casa de los famosos: ¿es amor o estrategia?

Alexa fue clara con Tebi y le preguntó si lo que viven en La casa de los famosos Colombia es amor o estrategia.

El desgarrador mensaje de Carmen Villalobos tras perder a compañeros de grabación Carmen Villalobos

Carmen Villalobos compartió desgarrador mensaje tras la muerte de sus compañeros de set

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro Greeicy

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?