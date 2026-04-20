Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Majida Issa y Carmen Villalobos se pronunciaron tras la muerte de sus compañeros en el set

Majida Issa se pronunció en redes tras la muerte de sus compañeros en el set con dolorosa fotografía con Carmen Villalobos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Majida Issa y Carmen Villalobos se pronunciaron tras la muerte de sus compañeros en el set: esto dijeron
¿Qué dijeron Majida Issa y Carmen Villalobos tras luto en el set? | Foto: Canal RCN y AFP: Jared Siskin

En las últimas horas, el mundo de la industria audiovisual se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de dos personas que hacían parte del equipo audiovisual de una reconocida producción colombiana.

Los hechos se presentaron el pasado 18 de abril durante el rodaje de la distinguida producción en donde atravesaron por una crítica situación tras un grave hecho presentado en la ciudad de Bogotá.

Por su parte, reconocidas personas que hacen parte de la industria del entretenimiento audiovisual han generado una gran variedad de comentarios tras el desafortunado fallecimiento de las personas en el set, entre esas, Carmen Villalobos y Majida Issa, pues eran compañeros de trabajo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el desafortunado hecho que ocurrió con las dos personas que fallecieron en el set?

Majida Issa y Carmen Villalobos se pronunciaron tras la muerte de sus compañeros en el set: esto dijeron
Carmen Villalobos y Majida Issa de luto. | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras el inesperado hecho que acabó con la vida de dos personas que hacían parte del campo audiovisual de una distinguida serie colombiana.

La noticia del fallecimiento de las dos personas que fallecieron se presentó en el Centro de la ciudad de Bogotá tras una riña en la que estuvieron más presentes. Sin embargo, dos personas resultaron gravemente afectadas.

El fallecimiento de las dos personas fue confirmado por varios medios de comunicación colombiano y, también, por parte de un comunicado oficial compartido por parte de la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA), en su cuenta oficial de Instagram expresando las siguientes palabras:

“Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el suceso ocurrido en la ciudad de Bogotá, silencio en el set”, agregó ANTA.

¿Qué dijo Majida Issa en sus redes tras el fallecimiento de dos de sus compañeros?

Majida Issa y Carmen Villalobos se pronunciaron tras la muerte de sus compañeros en el set: esto dijeron
Así se confirmó el fallecimiento de personas en el set de distinguida producción. | Fotos: Freepik y Canal RCN

Tras el desafortunado hecho, Majida Issa se pronunció tras el fallecimiento de dos personas quienes hacían parte de la producción en la que se ha encontrado trabajando. A través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Silencio en el set, por el descanso eterno de don Henry y Nico, por la salud de Raúl y por los compañeros que evitaron que la trag3di# fuera peor y hoy están detenidos”, agregó Majida.

Así también, Majida Issa reposteó una historia que compartió Carmen Villalobos en donde expresó que luego de los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, se enteraron del desafortunado hecho, expresando lo siguiente:

“Una noche llena de emociones encontradas. Lágrimas, de felicidad y tristeza, gracias Majida Issa por estar siempre”, agregó Carmen Villalobos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García anunció su adiós de ¿Qué hay pa´ dañar? En La casa de los famosos Karina García

Karina García anuncia en vivo que se va de ¿Qué hay pa' dañar?: esta es la razón

En plena emisión en vivo de ‘¿Qué hay pa' dañar?’, Karina García anunció su salida del formato y dejó clara la razón.

Carmen Villalobos dedicó su discurso en los premios India Catalina Carmen Villalobos

Carmen Villalobos dedicó emotivo discurso a sus compañeros fallecidos en el set: "corazón partido"

Carmen Villalobos dedicó su discurso en los premios India Catalina a sus compañeros que fallecieron en medio de una grabación.

Carmen Villalobos dedica emotivo mensaje a compañeros fallecidos tras tragedia en set Carmen Villalobos

Carmen Villalobos dedica emotivo mensaje a compañeros fallecidos en set: “Aún no lo puedo creer”

Carmen Villalobos recordó a compañeros fallecidos tras un trágico hecho en plena grabación en el centro de Bogotá.

Lo más superlike

Juanda Caribe se muestra conmovido tras eliminación de Juancho Arango La casa de los famosos

Juanda Caribe se muestra conmovido tras eliminación de Juancho Arango, así fue el momento

Juanda Caribe expresó que Juancho Arango era como su “polo a tierra” dentro de La casa de los famosos Colombia.

Paola Jara celebra a Emilia Paola Jara

Paola Jara enternece al celebrar los cinco meses de Emilia; así fue la decoración

Ellas eran las personas que fallecieron en medio de grabación Talento nacional

Se reveló la identidad de las dos víctimas del ataque en medio de rodaje en Bogotá

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?