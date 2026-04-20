En las últimas horas, el mundo de la industria audiovisual se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de dos personas que hacían parte del equipo audiovisual de una reconocida producción colombiana.

Los hechos se presentaron el pasado 18 de abril durante el rodaje de la distinguida producción en donde atravesaron por una crítica situación tras un grave hecho presentado en la ciudad de Bogotá.

Por su parte, reconocidas personas que hacen parte de la industria del entretenimiento audiovisual han generado una gran variedad de comentarios tras el desafortunado fallecimiento de las personas en el set, entre esas, Carmen Villalobos y Majida Issa, pues eran compañeros de trabajo.

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¿Cuál fue el desafortunado hecho que ocurrió con las dos personas que fallecieron en el set?

Carmen Villalobos y Majida Issa de luto. | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras el inesperado hecho que acabó con la vida de dos personas que hacían parte del campo audiovisual de una distinguida serie colombiana.

La noticia del fallecimiento de las dos personas que fallecieron se presentó en el Centro de la ciudad de Bogotá tras una riña en la que estuvieron más presentes. Sin embargo, dos personas resultaron gravemente afectadas.

El fallecimiento de las dos personas fue confirmado por varios medios de comunicación colombiano y, también, por parte de un comunicado oficial compartido por parte de la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA), en su cuenta oficial de Instagram expresando las siguientes palabras:

“Desde ANTA expresamos nuestras condolencias a las familias de los compañeros involucrados en el suceso ocurrido en la ciudad de Bogotá, silencio en el set”, agregó ANTA.

¿Qué dijo Majida Issa en sus redes tras el fallecimiento de dos de sus compañeros?

Así se confirmó el fallecimiento de personas en el set de distinguida producción. | Fotos: Freepik y Canal RCN

Tras el desafortunado hecho, Majida Issa se pronunció tras el fallecimiento de dos personas quienes hacían parte de la producción en la que se ha encontrado trabajando. A través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, expresó las siguientes palabras:

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“Silencio en el set, por el descanso eterno de don Henry y Nico, por la salud de Raúl y por los compañeros que evitaron que la trag3di# fuera peor y hoy están detenidos”, agregó Majida.

Así también, Majida Issa reposteó una historia que compartió Carmen Villalobos en donde expresó que luego de los Premios India Catalina en la ciudad de Cartagena, se enteraron del desafortunado hecho, expresando lo siguiente: