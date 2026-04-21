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Alexa Torrex tomó radical decisión con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron sincera conversación en La casa de los famosos Colombia 3: "Tú tomaste tu decisión".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex y Tebi Bernal se sinceraron sobre lo que vienen sintiendo
Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron sincera conversación. (Fotos Canal RCN)

Las cosas entre Alexa Torrex y Tebi Bernal se han puesto color hormiga en La casa de los famosos Colombia 3 tras el ingreso en un congelado de Sofía Jaramillo.

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¿Alexa Torrex y Tebi Bernal terminaron en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo puso la tensión arriba en La casa de los famosos Colombia 3 y aunque motivó a Tebi y Alexa a seguir con su relación, sus palabras causaron el efecto contrario.

Tras la visita, Tebi Bernal decidió hablar con Alexa Torrex de no querer seguir dando rienda suelta a sus sentimientos y por eso quería que tomaran distancia. Algo que no le pareció coherente a Alexa.

Si hablamos de límites de lo que siento ya pasaron, entonces, nada, gracias por todo, no hagas más esto.

Sin embargo, tras esta tensa conversación entre sábanas, Tebi y Alexa decidieron volver a hablar con más calma a la luz del día.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex y Tebi Bernal se sinceraron en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

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¿Alexa Torrex se cansó de la indecisión de Tebi Bernal?

Tebi Bernal quiso expresarle a Alexa sus dudas, asegurándole que era algo que solo podían definir entre los dos.

Ya esto no es ni por ti ni por mí, yo si te pido que pongas un poquito de tu parte, no es que yo te esté obligando o tienes que hacer lo que yo digo.

Sin embargo, Alexa se molestó con los comentarios e indecisión de Tebi y le dejó claro que él ya había tomado una decisión y que no podía esperar que ella hiciera lo que él quería.

Ya tú tomaste tu decisión y te quieres hacer esto, dale, yo paro acá y mi vaina es dejarte de hablar, y créame que yo soy capaz. No lo voy a llevar a tu manera.

Sin embargo, aunque Alexa se mostró segura en su decisión de alejarse de él, Tebi le expresó que para él era muy difícil verla y no querer interactuar con ella y tener gestos de cariño.

Me cogen ganas de irme de mi cama para la tuya a abrazarte, sentirte, consentirte, hablar, arruncharme y un montón de cosas. Me dan ganas de ir y darte un beso.

Las palabras de Tebi parecieron no convencer a Alexa Torrex, quien lo hizo ser congruente con sus palabras de la noche anterior.

Seamos radicales, no nos hablemos, no conversemos, lo que tu estás proponiendo.

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