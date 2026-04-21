Ignacio Baladán mostró el percance que sufrió en su dentadura: ¿necesitará reconstrucción estética?

El chef Ignacio Baladán, esposo de la influenciadora La Segura, mostró el percance que sufrió en su dentadura.

Ignacio Baladán está en el momento más estable con su pareja La Segura. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Ignacio Baladán en la dentadura?

Por medio de sus historias en Instagram, el también creador de contenido mostró cómo le quedó uno de sus dientes que lo llevó a buscar ayuda especializada de inmediato.

En las imágenes se le puede ver al uruguayo en una sala de espera mientras espera para ser atendido para darle solución a su problema.

El video lo acompaña con una imagen en plano detalle de su diente y sin dar muchos detalles sobre qué fue lo que le ocasionó el daño en su sonrisa.

Muchos seguidores expresaron que se trataba de una exageración de parte de Baladán, sin embargo, otros también manifestaron que los dientes son fundamentales, sobre todo para personas que se dedican a subir contenido de manera constante.

Baladán, compartió el momento sin dramatizar demasiado, pero dejando ver que la situación requería solución rápida.

La pareja se encuentra en una etapa de estabilidad y crecimiento. Hace poco decidieron mudarse a una casa más amplia para brindarle mayor comodidad a su hijo Lucca. Además, lanzaron su propia marca de cosméticos, consolidando su faceta empresarial.

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¿Cómo celebraron el primer año de Lucca, La Segura e Ignacio Baladán?

El primer cumpleaños de Lucca fue celebrado por todo lo alto con temática inspirada en El Rey León, evento que reunió a varios influenciadores reconocidos, entre ellos La Liendra. Este festejo reflejó la unión y el entusiasmo con el que ambos viven su rol de padres.

La caleña anunció que se prepara para una nueva intervención estética que había soñado desde hace tiempo.

Viene de someterse a una lipectomía tras el nacimiento de Lucca, procedimiento que generó críticas por la posición de su ombligo.

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Sin embargo, ella ha manifestado sentirse cómoda y satisfecha con los resultados, asegurando que los señalamientos carecen de fundamento.

Cada publicación, desde lo cotidiano hasta lo inesperado, se convierte en una ventana que refleja su autenticidad y la manera en que enfrentan los retos personales y familiares.