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Carmen Villalobos compartió desgarrador mensaje tras la muerte de sus compañeros de set

Carmen Villalobos compartió un desgarrador mensaje en redes sociales tras la muerte de dos de sus compañeros de set.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El desgarrador mensaje de Carmen Villalobos tras perder a compañeros de grabación
El desgarrador mensaje de Carmen Villalobos tras perder a compañeros de grabación. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida actriz Carmen Villalobos conmovió a sus seguidores al compartir un desgarrador mensaje en redes sociales tras la muerte de dos de sus compañeros de set, a quienes recordó con emotivas palabras y muestras de cariño.

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¿Qué ocurrió con los compañeros de Carmen Villalobos durante la grabación en Bogotá?

Una jornada de grabaciones en el centro de Bogotá, el pasado 18 de abril, se vio empañada por un atroz ataque contra varios miembros de una producción en la que actualmente participa Carmen Villalobos, dejando dos víctimas mortales. Lo sucedido conmocionó a los colombianos, especialmente al gremio actoral.

¿Qué discurso compartió Carmen Villalobos al recibir su premio?
Carmen Villalobos compartió discurso de despedida / (Foto de AFP y Freepik)

Según la información revelada, en medio de las grabaciones se presentó un violento altercado que dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas, quienes fueron atendidas por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

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Actualmente, el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que Carmen Villalobos compartió en redes?

Tres días después del lamentable hecho que aún continúa conmocionando a los capitalinos, Carmen Villalobos reapareció en redes sociales con un desgarrador mensaje en el que expresó cómo se siente frente a esta difícil situación.

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Con un extenso texto compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Villalobos confesó que siente un dolor profundo, además de aturdimiento y shock por todo lo ocurrido, mientras intenta asimilar lo sucedido.

“No sé bien cómo nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador, profundo, que me atraviesa y me deja sin aire. A ratos todo parece irreal, como si estuviera viviendo algo que no puede estar pasando. Por momentos me siento aturdida, paralizada, intentando procesar algo que no tiene sentido. Hay un vacío inmenso en todo el equipo y en las familias por todo lo que está pasando”.

¿Qué ocurrió con los compañeros de Carmen Villalobos durante la grabación en Bogotá?
Carmen Villalobos se vistió de luto tras lamentable hecho en Bogotá / (Foto de Freepik)

Asimismo, destacó la unión y la solidaridad en medio de los lamentables hechos, por lo que agradeció a quienes han tomado este suceso con respeto y empatía.

“Pero al mismo tiempo es muy bonito ver la unión y la solidaridad en medio de algo que nos está doliendo a todos. Gracias a los que han tenido respeto y empatía por este momento”.

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