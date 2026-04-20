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Reconocido actor del mismo proyecto donde ocurrió la tragedia en Bogotá apareció herido

Reconocido actor que trabajó en el mismo proyecto que las víctimas del rodaje en Bogotá apareció con fuertes heridas en su rostro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Roberto Manrique apareció herido y causó preocupación entre sus seguidores
Roberto Manrique apareció herido y causó preocupación entre sus seguidores. (Foto Freepik).

La tragedia ocurrida el pasado 18 de abril durante un rodaje en Bogotá sigue generando conmoción. En medio de la consternación, un reconocido actor que años atrás hizo parte del mismo proyecto que las víctimas mortales reapareció con fuertes heridas en su rostro, desatando preocupación entre sus seguidores.

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¿Quién es el actor que apareció con heridas en su rostro?

Se trata del actor ecuatoriano Roberto Manrique, quien hizo parte de temporadas anteriores de la producción que actualmente rodaba una nueva entrega en Bogotá, Colombia.

Roberto Manrique sorprendió al aparecer herido
Roberto Manrique sorprendió al aparecer herido. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

El mismo día del trágico hecho, Manrique compartió en sus redes sociales un alarmante video en el que apareció con el rostro hinchado y con un par de vendas cerca de su ojo derecho.

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“El show debe continuar, sobre todo si el doctor me da permiso…”, expresó.

En el video, el actor no entregó detalles sobre lo que provocó sus lesiones, pero sí aclaró que se encontraba fuera de peligro y listo para continuar con sus proyectos laborales tras la aprobación médica.

“Estamos vivos, estamos bien, estamos hinchados, pero el cráneo está bien y el ojo está perfecto”, añadió.

Aunque este hecho no estuvo relacionado con el rodaje en Bogotá en el que fallecieron dos personas, la publicación generó preocupación entre los internautas, ya que se conoció el mismo día de la tragedia y el actor había estado vinculado a temporadas anteriores de la misma producción.

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¿Qué le pasó a Roberto Manrique en el rostro?

Según información revelada por medios ecuatorianos, Roberto Manrique habría sufrido un accidente durante los ensayos finales de una obra de teatro en la que participará. El actor fue impactado por un tubo metálico justo en el rostro, al parecer por un error de escenografía.

Este hecho le habría ocasionado tres cortadas en la parte derecha de su cara, zonas que actualmente tiene vendadas tras una intervención médica. Aunque el incidente generó preocupación entre sus seguidores, el actor aclaró que se encuentra fuera de peligro y que avanza en su proceso de recuperación.

Roberto Manrique apareció herido: esto se sabe de lo ocurrido
Roberto Manrique apareció herido: esto se sabe de lo ocurrido. (Foto AFP: Gustavo Caballero).
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