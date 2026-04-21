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La Jesuu apareció en redes mostrando tremendo beso con un hombre: ¿nueva pareja?

La Jesuu sorprendió mostrando un impactante beso con un hombre en redes sociales y avivó rumores de romance.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Jesuu causó revuelo en redes sociales.
La Jesuu causó revuelo en redes sociales al aparecer besándose con un hombre. (Foto Canal RCN)

La Jesuu sorprendió a su comunidad digital al darse tremendo beso con un hombre.

La Jesuu se encuentra por fuera del país.
La Jesuu se encuentra por fuera del país por compromisos profesionales. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué razón fue el beso de La Jesuu con su compañero?

La caleña se encuentra por fuera del país cumpliendo con compromisos laborales junto a Aida Victoria Merlano y Katy Cardona.

La influenciadora entró como nueva integrante de la competencia y llegó dejando huella de inmediato.

Durante una de las actividades la creadora de contenido se dio un impactante beso con uno de sus compañeros que dejó impresionado no solamente a los participantes, sino también a los internautas que no dudaron en hacer un “shippeo” de inmediato entre ambos por la manera en la que se dieron el beso.

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La Jesuu mantuvo su participación en secreto, tomando por sorpresa a quienes no se imaginaban verla de nuevo en un formato de convivencia.

Incluso había anunciado un evento en su discoteca en Cali, pero explicó que no podría asistir, lo que generó curiosidad entre sus seguidores.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aclaró las dudas con su aparición y de qué manera.

La creadora de contenido decidió aceptar la invitación para ser parte de esta competencia internacional, donde se mide no solo la resistencia física, sino también la capacidad de convivir en equipo.

Su regreso fue recibido con entusiasmo por los seguidores, quienes la consideran una de las personalidades más auténticas y espontáneas del medio digital.

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La Jesuu explicó que su participación responde a un reto personal y profesional, pues busca demostrar que puede adaptarse a diferentes escenarios y seguir creciendo en su carrera como influenciadora.

Además, su presencia junto a figuras como Aida Victoria Merlano y Katy Cardona le da un toque especial al programa, ya que las tres han sabido dar contenido para audiencias diversas.

La Jesuu, fiel a su estilo, no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en protagonista de los momentos.

La Jesuu, por su parte, no ha dado mayores detalles, dejando abierta la expectativa sobre si este acercamiento quedará en una actividad puntual o si marcará el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

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