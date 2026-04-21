Andrea Valdiri habló de su inesperado cambio en el abdomen: ¿está embarazada?

Andrea Valdiri desmiente a través de las redes sociales los rumores de un posible embarazo.

Andrea Valdiri se encuentra en China junto a su pareja. (Foto Canal RCN)

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¿Andrea Valdiri está embarazada?

La creadora de contenido montó un video en sus historias de Instagram para aclarar que la barriga que han notado sus seguidores no se debe a que esté esperando un hijo, sino a un problema de salud relacionado con la dificultad para ir al baño con recurrencia.

En el clip se le ve junto a su pareja mostrando su abdomen y disipando las especulaciones que ya la daban por embarazada.

La barranquillera se encuentra actualmente en China, disfrutando de su viaje y asistiendo a los eventos tecnológicos más importantes del planeta.

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¿Cuánto dinero gastó Andrea Valdiri en la fiesta de 15 años de su hija Isabella?

Sus declaraciones llegan después del gran revuelo que causó a nivel nacional por la ostentosa fiesta de 15 años que organizó para su hija Isabella, en la que se estima se gastó más de dos mil millones de pesos, sin contar los lujosos regalos que le entregó.

La respuesta de Andrea generó múltiples comentarios en redes sociales. Mientras algunos resaltaron la sinceridad de la influencer, otros señalaron que no era necesario dar explicaciones sobre su cuerpo.

Sin embargo, Valdiri decidió enfrentar los rumores directamente, mostrando transparencia y reafirmando que su vida privada no debe ser objeto de especulación.

La creadora de contenido ha demostrado que no teme a la crítica y que prefiere hablar con claridad para evitar que las versiones falsas se propaguen.

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La celebración de los 15 años de Isabella fue uno de los eventos más comentados en el país. Realizada en el centro comercial La Serrezuela de Cartagena, la fiesta reunió a un grupo selecto de invitados que vivieron una noche llena de lujos.

Desde la decoración hasta los detalles más pequeños, todo estuvo marcado por la ostentación, incluso el recordatorio del evento fue una esmeralda real.

Además, Andrea sorprendió al regalarle a su pareja una camioneta de lujo que ronda los 700 millones de pesos.