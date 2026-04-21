Juancho Arango reveló quien le gustaría que ganara La casa de los famosos Colombia

Juancho Arango fue eliminado de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 19 de abril tras obtener la menor cantidad de votos por parte del público. Durante su paso por el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia reveló quién debería ganarse el reality y quien no debería llegar a la final.

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¿Quién debería ganar La casa de los famosos Colombia, según Juancho Arango?

Luego de haber tenido un pequeño acercamiento a la vida real, Juancho Arango fue consultado por los presentadores de Buen Día, Colombia sobre quién debería ganar La casa de los famosos Colombia 3. Sin pensarlo dos veces, el actor mencionó a dos de sus favoritos para quedarse con la victoria y el reconocimiento como nuevo ganador del reality.

La inesperada elección de Juancho Arango para ganar La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Según sus palabras, para él, quienes deberían convertirse en los ganadores de la tercera temporada serían Juanda Caribe o Valentino. En cambio, aseguró que no le gustaría que Alexa o Alejo avanzaran hasta la final y obtuvieran el título.

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“A mí me gustaría que fuera Juanda o Valentino quienes se la ganaran… ¿Y quién no? Alexa y Alejo”.

Las declaraciones de Juancho Arango no pasaron desapercibidas entre los seguidores del reality, quienes reaccionan a sus favoritos para llevarse el triunfo en esta recta final. Sin embargo, vale la pena recordar que la decisión final solo la toma el público por medio de las votaciones que se habilitan cada semana.

¿Qué participantes continúan dentro de La casa de los famosos Colombia?

Con la salida de Juancho Arango de la competencia son nueve participantes quienes, hasta el momento, continúan en ella, siendo estos: Beba, Mariana Zapata, Alejandro Estrada, Eidevin López, Juanda Caribe, Alexa Torrex, Valentino Lázaro, Aura Cristina y Campanita.

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Vale la pena destacar que en estos momentos Alejandro Estrada se encuentra nominado y en Placa por decisión de Juancho Arango y Alexa Torrex con nominación perpetua, dinámica que tendrá vigencia hasta la semifinal.

Por lo pronto, se espera conocer el próximo miércoles 22 de abril qué otros famosos quedarán en riesgo de eliminación y se unirán a Alexa y Alejandro.