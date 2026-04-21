Hija de Yailin y Anuel AA se vuelve viral al revelar a quién quiere más; ¿mamá o papá?

La hija de Yailin, la más viral se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un tierno momento en el que dejó claro a quién quiere más entre su mamá y su papá, Anuel AA, desatando todo tipo de reacciones entre los seguidores de la cantante.

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¿A quién quiere más Cattleya: a su mamá Yailin o a su papá Anuel AA?

En redes sociales se viralizó un corto video en el que la cantante dominicana Yailin, la más viral, le pregunta a su pequeña hija Cattleya a quién quiere más entre sus padres: a ella o al cantante puertorriqueño Anuel AA.

Anuel AA y Yailin se reencontraron en concierto. (AFP: Giorgio VIERA y Steven Ferdman)

Teniendo en cuenta que la menor vive junto a la artista desde que era una bebé, muchos creían, incluso la misma Yailin, que su respuesta sería a favor de su mamá. Sin embargo, no fue así. La niña sorprendió a todos al asegurar que quiere más a Anuel AA.

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Incluso, Yailin decidió repetir la pregunta esperando que la menor cambiara de opinión, pero nuevamente respondió lo mismo.

“¿Tú me vas a decir a mí que tú quieres más a papá que a mamá?”, preguntó Yailin, a lo que Cattleya respondió que sí, desatando risas entre los presentes, quienes también se mostraron sorprendidos.

El momento no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con ternura y humor ante la inesperada respuesta de Cattleya.

¿Cuándo finalizó la relación de Yailin y Anuel AA?

Vale la pena recordar que la relación de Anuel AA y Yailin, la más viral finalizó a principios de febrero de 2023, así lo confirmó el cantante puertorriqueño por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales. Esta ruptura se llevó poco antes del nacimiento de Cattleya, con quien desde entonces ha vivido bajo el techo de la dominicana.

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Sin embargo, vale la pena destacar que en aquella ocasión Anuel AA no dio detalles específicos de lo que ocasionó su ruptura más allá de mencionar que fueron simplemente "cosas de la vida" y que ella y su bebé seguiría siendo parte de su familia.