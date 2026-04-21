Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera se mostró sentimental al notar que miembro de su familia está envejeciendo rápidamente

Jhonny Rivera conmovió al notar que uno de los miembros más queridos de su familia está envejeciendo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La tristeza de Jhonny Rivera al ver cómo cambia un miembro de su familia
La tristeza de Jhonny Rivera al ver cómo cambia un miembro de su familia. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores al mostrarse sentimental en redes sociales al notar que uno de los miembros más queridos de su familia está envejeciendo rápidamente.

Artículos relacionados

¿Quién es el miembro de la familia de Jhonny Rivera por el que el cantante se mostró sentimental?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera se mostró bastante sentimental al compartir un video de su perrito samoyedo, Max, y mostrar el actual estado del canino.

Jhonny Rivera en Yo José Gabriel.
Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

Mientras lo acariciaba, el artista comentó que los años ya comenzaron a notársele, especialmente por la disminución en su nivel de energía. Según contó, últimamente Max ya no se mueve con la misma vitalidad de antes, lo que le generó gran nostalgia.

Artículos relacionados

"Me lo cogieron los años, Max. Ya no tiene la misma energía que antes. Le tira uno una pelota y se va disque caminando, paso por paso. Mi viejito, está muy gordo".

Vale la pena destacar que Max está próximo a cumplir once años, edad que equivaldría, según expertos, a entre 60 y 80 años en términos caninos.

Vale la pena destacar que, pese al paso de los años, Max continúa siendo uno de los seres más especiales en la vida de Jhonny Rivera.

¿Cómo sigue la salud de Max, tras sufrir percance de salud?

El artista aprovechó el momento para actualizar a los internautas sobre el estado de salud de Max, quien había sido hospitalizado un día después de su boda con Jenny López debido a problemas en su páncreas por comer alimentos de sal durante la ceremonia.

Artículos relacionados

El artista expresó que el perrito ya se encontraba aliviado, a tal punto de que mostraba interés en jugar y correr.

"Los que me preguntan por Max, está muy aliviado ya quiere jugar, ya está muy viejito Max, ome. Qué pesar, acuérdense que antes salía como una bala, ahora ya le cuesta, va para once años, pero ahí está"

Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado.
Perrito de Jhonny Rivera continúa hospitalizado. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu arremetió contra ‘El Agropecuario’ y habló de presunta estafa La Jesuu

La Jesuu lanzó grave acusación contra ‘El Agropecuario’: presunta estafa de por medio

La Jesuu acusó a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ de presuntamente intentar estafarla meses atrás.

El desgarrador mensaje de Carmen Villalobos tras perder a compañeros de grabación Carmen Villalobos

Carmen Villalobos compartió desgarrador mensaje tras la muerte de sus compañeros de set

Carmen Villalobos compartió un desgarrador mensaje en redes sociales tras la muerte de dos de sus compañeros de set.

Daniela Ospina habla tras su boda con Gabriel Coronel Daniela Ospina

Daniela Ospina rompe el silencio con inesperado mensaje tras su boda con Gabriel Coronel; esto dijo

Daniela Ospina reapareció en redes tras su boda con Gabriel Coronel y compartió una emotiva noticia a sus fans.

Lo más superlike

Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia. La casa de los famosos

Alexa sin filtro cuestionó a Tebi por su relación en La casa de los famosos: ¿es amor o estrategia?

Alexa fue clara con Tebi y le preguntó si lo que viven en La casa de los famosos Colombia es amor o estrategia.

Talento nacional

La nueva docuserie de Rosana llega a Bogotá para '¡Mejor Vivir Sin Miedo!': ¿de qué se trata?

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro Greeicy

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?