Jhonny Rivera se mostró sentimental al notar que miembro de su familia está envejeciendo rápidamente

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores al mostrarse sentimental en redes sociales al notar que uno de los miembros más queridos de su familia está envejeciendo rápidamente.

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¿Quién es el miembro de la familia de Jhonny Rivera por el que el cantante se mostró sentimental?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera se mostró bastante sentimental al compartir un video de su perrito samoyedo, Max, y mostrar el actual estado del canino.

Jhonny Rivera contó que casi enfrenta dolorosa pérdida. Foto | Canal RCN.

Mientras lo acariciaba, el artista comentó que los años ya comenzaron a notársele, especialmente por la disminución en su nivel de energía. Según contó, últimamente Max ya no se mueve con la misma vitalidad de antes, lo que le generó gran nostalgia.

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"Me lo cogieron los años, Max. Ya no tiene la misma energía que antes. Le tira uno una pelota y se va disque caminando, paso por paso. Mi viejito, está muy gordo".

Vale la pena destacar que Max está próximo a cumplir once años, edad que equivaldría, según expertos, a entre 60 y 80 años en términos caninos.

Vale la pena destacar que, pese al paso de los años, Max continúa siendo uno de los seres más especiales en la vida de Jhonny Rivera.

¿Cómo sigue la salud de Max, tras sufrir percance de salud?

El artista aprovechó el momento para actualizar a los internautas sobre el estado de salud de Max, quien había sido hospitalizado un día después de su boda con Jenny López debido a problemas en su páncreas por comer alimentos de sal durante la ceremonia.

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El artista expresó que el perrito ya se encontraba aliviado, a tal punto de que mostraba interés en jugar y correr.

"Los que me preguntan por Max, está muy aliviado ya quiere jugar, ya está muy viejito Max, ome. Qué pesar, acuérdense que antes salía como una bala, ahora ya le cuesta, va para once años, pero ahí está"