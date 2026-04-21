La Jesuu lanzó grave acusación contra ‘El Agropecuario’: presunta estafa de por medio

La creadora de contenido La Jesuu encendió las redes sociales luego de lanzar una grave acusación contra Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, al señalar que presuntamente habría intentado estafarla meses atrás cuando aún era pareja sentimental de Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados Talento nacional Salen a la luz los videos del ataque a las personas de producción en rodaje en Bogotá

¿Cuál fue la acusación que La Jesuu hizo contra Juan David Tejada ‘El agropecuario’?

En redes sociales comenzó a circular un video en el que La Jesuu conversa en compañía de Aida Victoria Merlano junto a otras personas sobre diversas situaciones que vivieron juntas cuando la influenciadora barranquillera era pareja sentimental de Juan David Tejada.

Grave señalamiento de La Jesuu a ‘El Agropecuario’ desató revuelo en redes. (Foto Canal RCN).

La Jesuu comentó, con el apoyo de Merlano, que para ese entonces estaba planeando vender su casa campestre para poder salir de millonarias deudas, pero que dejó de ofrecerla en venta luego de que Juan David Tejada le manifestara su interés por comprársela.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

Sin embargo, al pasar el tiempo se enteró de que todo era mentira y que el empresario estaba ofreciendo su vivienda como forma de pago para saldar una deuda de él, sin antes haberle entregado el dinero a la influenciadora.

La creadora de contenido caleña comentó que él fue muy insistente en querer comprarle su casa y que en su momento había confiado debido a que no solo era la pareja sentimental de su amiga Aida Victoria Merlano, sino que además había demostrado tener capital, o al menos fingir que lo tenía, según sus palabras.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor del mismo proyecto donde ocurrió la tragedia en Bogotá apareció herido

“Como demostraba tener tanta plata, yo dejé de ofrecer la casa”.

Tiempo después, se enteró por terceros que Tejada estaba realizando negocios con terceros con la casa que aún no había pagado, y que aún se encontraba a nombre de La Jesuu.

¿Cómo reaccionaron los internautas a las acusaciones de La Jesuu en contra de Juan David Tejada?

Las declaraciones de La Jesuu contra Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, no tardaron en generar revuelo en redes sociales, donde cientos de internautas reaccionaron con sorpresa, críticas y comentarios divididos frente a la presunta estafa relatada por la creadora de contenido.

“Uy no, qué descaro”, “Uno no hace negocios así con la gente”, “La Jesuu confió y mire”, “Falta escuchar la versión de él también” y “Cuando la plata suena mucho, desconfíe”, fueron algunos de los comentarios.