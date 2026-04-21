Ignacio Baladán habría lanzado una indirecta tras hablar de dinero: ¿para quién fue?

Ignacio Baladán sorprendió en redes sociales tras compartir un video en el que explicó, a su manera, por qué decidió no prestar dinero.

El creador de contenido y esposo de La Segurapublicó el clip a través de su cuenta de TikTok, donde acumula millones de seguidores.

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¿Qué dijo Ignacio Baladán sobre prestar dinero?

En el video, Baladán utilizó carteles impresos que iba mostrando uno a uno frente a la cámara, mientras desarrollaba la idea principal. A través de estos mensajes, planteó distintas situaciones que, según el contenido, suelen ocurrir cuando alguien presta dinero.

Durante el video, Ignacio Baladán mostró frases en las que mencionaba situaciones como enfermedades repentinas, emergencias médicas, problemas económicos o daños materiales, como parte de lo que podría pasar cuando alguien presta dinero.

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Entre los ejemplos que aparecieron en los carteles, se leía que cuando se presta dinero “pasan cosas horribles”, como que “se enferma tu bisabuela”, “te tienen que operar de urgencia”, “no te pagan la quincena” o “se te rompe el auto”.

Ignacio Baladán publica video sobre dinero y desata comentarios por posible indirecta. (Foto: Canal RCN)

El video cerró con un mensaje puntual: “Prefiero no prestarte”, dejando clara su postura frente al tema y para acompañar la publicación, escribió: “No pidas si no devuelves”.

¿Qué reacciones generó el video de Ignacio Baladán tras decir que no presta plata?

Como era de esperarse, el video generó una ola de reacciones en redes sociales en el que algunos interpretaron este mensaje como una posible indirecta, mientras que otros lo tomaron como una situación cotidiana con la que se identificaron.

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Pese a esto, La Segura e Ignacio Baladán acostumbran a hacer este tipo de contenido en sus redes sociales, donde realizan parodias con mensajes de este estilo.

Entre los comentarios, también varios seguidores mencionaron experiencias relacionadas con préstamos de dinero y las dificultades para recuperarlo:

“Lo peor es que tengo que dar explicaciones para que me devuelvan mi dinero” o “por eso, para evitarse problemas, es mejor no prestar”.

Otros por el contario se tomaron con humor el video, dejando comentarios como: “Yo no presto porque tampoco tengo”.