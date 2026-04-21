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Dayana Jaimes reveló detalles inéditos sobre la herencia de Martín Elías, a nueve años de su muerte

A nueve años de la muerte de Martín Elías, Dayana Jaimes reveló nuevos detalles sobre la herencia del cantante de vallenato.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
A 9 años de su muerte, Dayana Jaimes revela detalles inéditos de la herencia
A 9 años de su muerte, Dayana Jaimes revela detalles inéditos de la herencia. (Foto AFP | AFP: STR).

A nueve años del fallecimiento de Martín Elías, su viuda Dayana Jaimes volvió a referirse a uno de los temas más comentados desde su partida: la herencia del cantante de vallenato. En una reciente revelación, Jaimes entregó detalles inéditos sobre cómo se ha manejado este proceso familiar, reavivando el interés en torno a la vida personal y el legado del artista.

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¿Qué dijo Dayana Jaimes sobre la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dayana Jaimes fue consultada sobre la herencia de Martín Elías. Una internauta quiso saber sobre este tema, que en su momento fue de interés público, con el fin de conocer el estado de su salud mental.

¿Qué dijo Dayana Jaimes tras conmemorar la muerte de Martín Elías?
Dayana Jaime se pronunció tras los 9 años de la muerte de Martín Elías / (Foto de AFP)

“¿Ya terminó la disputa por la herencia, Daya, por tu salud mental?”

Ante esto, Dayana Jaimes comentó que la disputa por este tema quedó resuelta conforme a la ley desde 2021, es decir, cuatro años después de la tragedia que conmocionó al país.

Así mismo, Jaimes reveló que, aunque el caso fue cerrado, aún continúan procesos legales relacionados con demandas laborales.

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“Gracias a Dios, hace mucho tiempo terminó esa disputa y todo quedó resuelto conforme a lo establecido por la ley. Contamos con una sentencia desde 2021; sin embargo, aún continúan en curso algunas demandas laborales que siguen su debido proceso.”

Con esto, Jaimes dejó claro que el tema quedó definido judicialmente desde hace años, aunque aún permanecen asuntos en trámite que no cambian el panorama principal del caso.

¿Cómo sucedió la muerte de Martín Elías?

El 17 de abril de 2017, Colombia despertó con la noticia de que el cantante vallenato Martín Elías había resultado involucrado en un fuerte accidente de tránsito. En ese momento, la información sobre su condición era limitada y generaba incertidumbre.

Con el paso de las horas, se confirmó que el artista fue llevado a un centro médico, donde finalmente se reportó su fallecimiento. Tenía 27 años y deja dos hijos.

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