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Alexa sin filtro cuestionó a Tebi por su relación en La casa de los famosos: ¿es amor o estrategia?

Alexa fue clara con Tebi y le preguntó si lo que viven en La casa de los famosos Colombia es amor o estrategia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia.
Alexa le habló de frente a Tebi y le preguntó si lo suyo en La casa de los famosos es amor o estrategia. (Foto: Canal RCN)

Tebi y Alexa protagonizaron un momento de tensión en medio de la prueba de presupuesto de la semana en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Tebi y Alexa durante la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos se enfrentaron a una prueba que se llevó a cabo en el loft, en la que durante varias horas debían bailar en parejas según el ritmo de la música que les indicaban. En este reto, Tebi y Alexa compartieron espacio mientras cumplían con la actividad.

Mientras bailaban, Alexa le preguntó directamente a Tebi si lo que estaba ocurriendo entre ellos era un tema de sentimientos o parte de una estrategia de juego. Ante esto, él respondió que “todo está a libre interpretación”.

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La conversación continuó mientras seguían bailando, y Alexa insistió en su pregunta. Tebi la tomó para continuar con el baile, lo que inicialmente generó risas entre ambos. Sin embargo, la situación cambió cuando él intentó seguir con los movimientos y acercamientos.

Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia.
Alexa le habló de frente a Tebi y le preguntó si lo suyo es amor o estrategia. (Foto: Canal RCN)

Alexa reaccionó pidiéndole que la soltara de inmediato: “Que me sueltes”, le dijo en y agregó que dejara de buscarla.

Durante la conversación, también hizo referencia a lo ocurrido previamente tras el “congelado” de Sofía Jaramillo, donde se mencionaron temas relacionados con la situación sentimental de Tebi.

¿Qué dijo Alexa a Tebi sobre la supuesta estrategia que tiene con ella?

En medio de la prueba, Alexa expresó que consideraba que la situación podía interpretarse como parte de una estrategia y señaló que prefería tomar distancia.

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“Dándole alas a uno, dejando que piense lo que quiera… corta de una vez. ¿Para qué pides señales? ¿Para qué pides cosas y luego haces esto?”, le dijo Alexa a Tebi, haciendo referencia a lo ocurrido recientemente tras el congelado de Sofía Jaramillo, quien le dio a entender a Tebi que ya no tenía relación con Alejandra Salguero y le dio luz verde para avanzar con Alexa.

Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia.
Alexa le habló de frente a Tebi y le preguntó si lo suyo es amor o estrategia. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Tebi tras la prueba le dijo que todo estaba bien, aunque señaló que ella había cambiado su actitud de manera repentina durante la actividad, que esto no entendía de ella, sus cambios tan repentinos.

Finalmente, Alexa le dijo que no quería seguir tratándolo más y que no quería nada con él en La casa de los famosos.

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