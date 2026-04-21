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Daniela Ospina rompe el silencio con inesperado mensaje tras su boda con Gabriel Coronel; esto dijo

Daniela Ospina reapareció en redes tras su boda con Gabriel Coronel y compartió una emotiva noticia a sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina habla tras su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje. (Foto: AFP)

Daniela Ospina reapareció en redes sociales luego de su reciente boda con Gabriel Coronel, en el que compartió un emotivo mensaje y agradecimiento tras lo vivido en su matrimonio.

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¿Qué dijo Daniela Ospina tras su boda con Gabriel Coronel?

La empresaria colombiana utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió por parte de sus seguidores, luego de que se conocieran imágenes y videos del evento.

“Gracias de todo corazón por tantos bonitos mensajes”, dijo Daniela Osipna en un video que compartió en las historias de Instagram.

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Además, también dedicó unas palabras a su equipo de trabajo, elogiando a quienes hicieron parte de la organización del evento.

Daniela también mencionó a las personas que estuvieron detrás del montaje y desarrollo de la celebración, así como a quienes la acompañaron durante esos días.

Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje
Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje. (Foto: AFP)

En el mismo video, Daniela Ospina también se refirió a quienes viajaron hasta Medellín para acompañarla en este momento tan especial que vivieron como familia.

Y es que como se pudo observar en las imágenes que circularon en redes sociales, Daniel Ospina estuvo rodeada de familiares, amigos y allegados que estuvieron presentes en la ciudad para celebrar la unión con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel.

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La empresaria contó que no tenía voz luego de la celebración, asegurando que disfrutó cada momento de la fiesta. Además, dejó ver que continuará compartiendo más detalles de lo que fue el evento.

¿Qué se conoce sobre la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Sus palabras se dieron luego de que, durante el fin de semana, circularan varios contenidos relacionados con la boda, en los que se evidenciaron distintos momentos del evento.

Daniela Ospina habla tras su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina reaparece tras su boda con Garbiel Coronel y sorprende con emotivo mensaje. (Foto: AFP)

Durante los días de celebración, Daniela Ospina compartió detalles de lo que inicialmente fue una reunión previa y luego la ceremonia principal. En sus redes sociales dejó ver algunas imágenes en las que principalmente se mostró los looks que usaron.

La relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel comenzó en 2021. Un año después anunciaron su compromiso y, en 2023, nació su hijo, Lorenzo. Sin embargo la celebración de su boda se realizó en 2026.

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