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Karola se pronunció tras polémica con Dímelo King en la que estuvo Yaya Muñoz; ¿qué dijo?

Karola aclaró lo sucedido tras polémica con Dímelo King en la que Yaya Muñoz tuvo que ver.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karola aclaró si bloqueó o no a Dímelo King
¿Qué dijo Karola sobre el supuesto bloqueo a Dímelo King? (Fotos: Canal RCN)

Karola Alcendra rompió el silencio sobre lo que ocurrió con Dímelo King, luego de que recientemente, en medio de una transmisión, se diera a entender que la exparticipante de La casa de los famosos Colombialo habría bloqueado.

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¿Por qué Dímelo King aseguró que Karola lo habría bloqueado?

Días atrás, durante el pódcast de Dímelo King, se habló sobre la salida de Karola del de La casa de los famosos Colombia. En medio de la transmisión en vivo sus compañeros panelistas, como Yaya Muñoz y Tamo, pidieron contactarla en vivo.

Dímelo King mostró que intentaría comunicarse con Karola; sin embargo, no recibió respuesta. Incluso, buscó otras redes para lograr contactarla, pero tampoco obtuvo contestación, lo que llevó a que se mencionara que ella lo habría bloqueado.

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Al no tener respuesta, en el en vivo realizaron una apuesta de un millón de pesos en el que finalmente, Yaya Muñoz ganó la apuesta al confirmarse que Karola no respondió y habría bloqueado al creador de contenido.

Karola aclaró si bloqueó o no a Dímelo King
¿Qué dijo Karola sobre el supuesto bloqueo a Dímelo King? (Foto: Canal RCN)

Ante esto, en una reciente entrevista, a Karola le preguntaron si era cierto que había bloqueado a su anterior jefe. Como se conoce, ella hizo parte del programa antes de la llegada de Valentino y Yaya.

¿Qué dijo Karola sobre su presunto bloqueo a Dímelo King?

Karol fiel a su estilo espontaneo y sin filtro habló de eso y aseguró que ella no ha bloqueado a nadie.

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“Yo no lo tenía bloqueado, a ti también te pasó lo mismo”, dijo, devolviendo la pregunta sobre lo que ocurrió cuando le escribieron. En ese momento, se mencionó que habría existido un inconveniente con su WhatsApp.

Karola aclaró si bloqueó o no a Dímelo King
¿Qué dijo Karola sobre el supuesto bloqueo a Dímelo King? (Foto: Canal RCN)

“Yo no he bloqueado a nadie”, agregó de nuevo. Sin embargo, también dejó claro que le dolió que la llamaran en medio de una apuesta de un millón de pesos y que, al notar que se trataba de eso, decidió no contestar.

Además, Karola señaló que la apuesta fue lo que más le afectó, y lanzó un comentario relacionado con el apoyo que recibió de personas mientras ella estuvo en La casa de los famosos Colombia.

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