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¡Karola ya se reencontró con Eidevin! Video que salió a la luz en redes lo confirma: así fue

Karola Alcendra se reencontró con Eidevin López después de La casa de los famosos Col tras video que salió a la luz en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Karola ya se reencontró con Eidevin López! Video que salió a la luz en redes lo confirma: así fue
¿Cómo fue el reencuentro de Karola Alcendra y Eidevin López? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el nombre de Karola Alcendra y Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas no solo por ser reconocidos creadores de contenido digital, sino que también, por el especial vínculo que demostraron al ser exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Uno de los momentos que más comentarios dejó en las distintas plataformas digitales fue cuando Eidevin López fue expulsado de La casa de los famosos Colombia tras un enfrentamiento que tuvo con Alejandro Estrado y el público tomó la decisión de que saliera, mediante las votaciones.

Seguido de esto, Karola se convirtió en eliminada de La casa de los famosos Colombia tras obtener un alto puntaje en las votaciones en negativo en el reality, generando múltiples reacciones tras su salida.

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¿Cómo fue el reencuentro de Karola Alcendra y Eidevin López?

¡Karola ya se reencontró con Eidevin López! Video que salió a la luz en redes lo confirma: así fue
Así reveló Karola su reencuentro con Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos más esperados por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales se ha tratado acerca del reencuentro entre Karola Alcendra y Eidevin López.

Por ello, Karola se ha destacado por compartirles a sus seguidores varios acontecimientos acerca de lo que hace en su vida cotidiana y en horas de la mañana de este 21 de abril, compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores sobre el reencuentro que tuvo con Eidevin, expresando las siguientes palabras:

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“Volviendo a mi vida real”, agregó en la descripción de la publicación.

En el video se refleja que Karola principalmente se reencontró con Emiro Navarro y, luego, con Eidevin López con quien tuvo un reencuentro especial y, también, conversó con Yuli Ruíz.

¿Cómo reaccionó Eidevin López ante el reencuentro con Karola Alcendra?

Tras el reciente video que compartió Karola mediante sus redes sociales, Eidevin aprovechó la oportunidad para compartir su reacción tras algunos días sin verse después de La casa de lo famosos Colombia, pues, expresó lo siguiente:

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¿Cómo surgió el shippeo entre Karola y Eidevin López? | Foto: Canal RCN

“Mi morenita”, agregó Eidevin López.

Así también se refleja que Karola recibió un especial ramo de flores tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

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