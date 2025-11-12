Isabella Vargas, hija de Karina García, explica las diferencias entre los ‘casi algo’: “Son lo peor”

En medio de un Live, Karina García y su hija, Isabella Vargas, llamaron la atención al hablar sobre los conocidos “casi algo”. Isabella no dudó en compartir su definición y explicar las diferencias que, según ella, pueden existir dentro de ese tipo de vínculos.

¿Qué es un ‘casi algo’?

Los “casi algo” surgen a partir de una conexión afectiva que no llega a consolidarse como una relación establecida, incluso cuando existe interés, cercanía y momentos que pueden dar la impresión de ser un vínculo más formalizado.

Isabella Vargas habla acerca de los 'Casi algo' / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según Isabella, este tipo de dinámicas pueden generar dudas porque no hay un compromiso claro que permita saber cuál es la posición de la persona en la vida del otro. Comentó que ha tenido varios “casi algo” y que, de acuerdo con su experiencia, son 'lo peor' que puede suceder.

En redes afirman que estas situaciones son comunes en la actualidad, especialmente cuando la comunicación sobre expectativas es limitada. Aunque no haya un acuerdo formal, pueden presentarse gestos, encuentros o comportamientos que se asocian con los de una pareja, lo que incrementa la incertidumbre.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

¿Cómo diferenció Isabella los tipos de ‘casi algo’?

Isabella explicó que no todos los “casi algo” funcionan igual y que existen dos tipos. El primero es el “casi algo serio”, que es aquel que parece avanzar hacia una relación formal y cuenta con un interés más definido. El segundo corresponde a una conexión pasajera que no tiene intención de convertirse en una pareja.

Los tipos de ‘casi algo’, según Isabella Vargas / (Fotos del Canal RCN y Freepik)

Para ella, la diferencia radica en las expectativas y en el nivel de proyección que se tiene con la otra persona. Según su definición, ambos casos pueden generar cercanía, pero solo uno tiene la posibilidad de evolucionar hacia algo más formal.

Artículos relacionados Shakira Shakira regaló su Lamborghini y Michael Mejía, el ganador, cuenta qué pasó con el lujoso auto

¿Cómo reaccionó Karina García ante lo que dijo Isabella?

Karina reaccionó con humor y sorpresa cuando Isabella empezó a explicar las diferencias que su hija destacaba sobre el tema. Al escucharla clasificar los tipos de “casi algo”, la influencer le dijo entre risas:

“Ay, no, pero usted sabe mucho. Usted sabe más que yo. Eso está muy raro, mija. Dios mío. ¿Quién es la mamá y quién es la hija?”

Luego de esta afirmación, Karina reforzó su mensaje al imitar el papel de una niña y actuar como si Isabella fuera la madre. En medio de la sorpresa, bromeó diciendo: “¡Mami! ¡Quiero un carrito! ¡Quiero una moto!”, provocando risas entre ambas.

Los internautas afirmaron que la reacción de Karina reflejó cercanía y espontaneidad durante la conversación con su hija, un momento que muchos consideraron natural y representativo de la relación entre ambas.