Yeferson Cossio impacta al presumir importante reconocimiento, ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio,uno de los creadores de contenido que con frecuencia llama la atención en redes sociales, recientemente volvió a ser tema de conversación tras revelar que recibirá una importante condecoración debido a su labor e impacto en las plataformas digitales.

¿Por qué Yeferson Cossio recibirá importante condecoración?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Cossio acumula millones de seguidores, sorprendió al compartir un interesante video en el que dio a conocer al razón por la que recibirá un reconocimiento por parte de una entidad gubernamental.

"Salón de la fama de Lationoamérica me va a dar hoy el premio a influencer del año", escribió el creador digital por medio de sus historias.

En la grabación que no pudo pasar desapercibida entre sus seguidores, se pueden apreciar varios detalles, entre ellos que se encuentra en el Congreso de la República, además, se logra leer un banner en una pantalla gigante que dice lo siguiente: 'Facultad Internacional de Derechos Humanos'.

¿Cuál fue la condecoración que recibió Yeferson Cossio? Esto reveló el creador de contenido

Y aunque en el video no dio a conocer el momento en el que fue condecorado, si mostró detalles del lugar en el que se encuentra, dejando a los internautas expectantes por saber un poco más de lo que ocurrirá.

Yeferson Cossio recibió reconocimiento como influencer. Foto | Canal RCN.

¿Qué reconocimientos ha recibido Yeferson Cossio como influencer?

A propósito de este reconocimiento, cabe señalar que en el año 2021 fue condecorado por el Congreso de Colombia con la Magna Cruz Bolivariana por su labor social, convirtiéndose en el primer influencer en recibir este tipo de distinción por su impacto y donaciones.

En la actualidad, Cossio, continúa posicionándose como uno de los influenciadores más populares del país, famoso por su contenido de bromas, además de mostrarse comprometido con las causas sociales que mueven el país.

Por ahora, Yeferson sigue capturando las miradas en su cuenta personal, en donde hace poco reposteó una fotografía junto a una mujer que se mostró emocionada de poder acompañarlo en este logro tan importante y desde un lugar tan importante como lo es el Congreso de la República.