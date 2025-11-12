Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio se sinceró sobre su ruptura y reconciliación con Jhoan López, ¿fue infidelidad?

La influenciadora Cintia Cossio habló sobre su separación y reconciliación con Jhoan López.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cintia Cossio sobre su esposo
Cintia Cossio se sinceró sobre Jhoan López/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossioreveló a sus millones de fanáticos la transformación que tuvo tras su separación y reconciliación con Jhoan López, padre de sus dos hijos Thiago y Lorenzo.

¿Cintia Cossio terminó con Jhoan López por infidelidad?

La creadora de contenido se sinceró en entrevista con Tatiana Franko en el podcast Vos Podés, donde contó que ella antes quería de una forma obsesiva al influenciador, a quien además lo tenía en un pedestal, pero tras su ruptura comenzó a hacer un trabajo de amor propio por el año que estuvieron separados.

Cintia cossio sobre su esposo jhoan lopez

"Ya había sanado, volvimos en una forma que al sol de hoy no entiendo cómo sucedió (...) cuando terminamos yo tomé la decisión", dijo.

Tatiana Franko la interrogó sobre si fue por una infidelidad y ella contestó diciendo "algo así".

Ante su respuesta, se le cuestionó sobre cómo después de una situación como esa uno puede volver a creer y confiar.

¿Cómo hace Cintia Cossio para volver a creer en Jhoan López tras su reconciliación?

Cintia destacó que, eso depende mucho de sí mismo y el autoestima que se tenga.

"Cuando yo sané y empezamos a volver yo entendí que me amo tanto que usted verá lo que hace. Yo no me le sé la clave del celular y no me interesa saberla, él puede estar en el celular y yo volteo porque yo a Dios le digo 'no voy a buscar nada, si algún día llega a pasar algo usted me lo va a mostrar y cuando eso pase es porque estoy preparada'", señaló.

Cintia cossio habla de su vida amorosa

Destacó que ha trabajando tanto en ella misma que sabe que sabe que no puede enfocar su energía en eso porque si no no va a seguir creciendo como persona, como mamá y profesional.

"También he visto el cambio que él ha tenido como persona en este último año; me ha sorprendido mucho. Obviamente uno a veces tiene sus rayes, pero ese mantra me ayuda mucho de que no puedes controlar las acciones de nadie, estás en crecimiento, confía en tu Dios", añadió.

Resaltó que es diferente volver con una persona desde la necesidad que desde el amor y desde otra madurez.

"Si algo llega a suceder recuerda que ya no estás con la niña ya estás con una persona más madura", aclaró.

Ver desde el minuto 34:

