Laura de León hizo curioso gesto al desmentir estar separada de Salomón Bustamante: así reaccionó

Laura de León desmintió con particular gesto estar separada de Salomón Bustamante tras supuestas especulaciones de “ruptura”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Laura de León hizo curioso gesto al desmentir estar separada de Salomón Bustamante: así reaccionó
¿Qué gesto hizo Laura de León desmintiendo estar separada de Salomón Bustamante? | Fotos: Canal RCN

En las últimas semanas, Laura de León se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras varias especulaciones acerca de estar “separada” con el presentador Salomón Bustamante tras un distanciamiento en sus redes sociales.

Sin embargo, hace unos días, Laura y Salomón acapararon la atención mediática tras su cercanía al aparecer cercanos en una ráfaga de fotografías compartida por la actriz en la que celebraron de la noche de velitas el pasado 7 de diciembre junto a varios allegados.

¿Cuál fue el particular gesto con el que respondió Laura de León a seguidor tras su supuesta ruptura con Salomón?

Es clave mencionar que Laura se ha destacado en contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal y los diferentes proyectos que lleva a cabo en el campo artístico.

Laura de León hizo curioso gesto al desmentir estar separada de Salomón Bustamante: así reaccionó
Este fue el gesto que Laura de León hizo en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Así que recientemente Laura de León interactuó con sus seguidores a través de una encuesta en la que le realizaron varias preguntas acerca de su vida personal en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores.

Con base en esto, un internauta le hizo la siguiente pregunta a la actriz: “¿por qué te separaste?”, a lo que ella respondió con un particular gesto en el que desmintió estar separada de Salomón, frunciendo el ceño.

Por su parte, Salomón recientemente compartió en sus redes sociales una ráfaga de fotografías en la que les mostró varios acontecimientos a sus seguidores de lo que ha sido su vida en el presente de año. Así también, aparece en varias fotografías de manera cariñosa con el amor de su vida.

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura de León?

Es clave mencionar que Laura de León hace unas semanas causó gran preocupación por parte de sus seguidores al demostrar una fractura en uno de sus pies.

Laura de León hizo curioso gesto al desmentir estar separada de Salomón Bustamante: así reaccionó
Este es el estado de salud de Laura de León tras su reciente fractura. | Foto: Canal RCN

A pesar de esta situación, la actriz, recordada por su protagónico en ‘Rojo Carmesí’, una producción del Canal RCN, ha compartido su avance en sus redes sociales.

Con base en esto, la intérprete se encuentra bajo los respectivos cuidados, sugeridos por sus especialistas, para tener una pronta recuperación y retomar sus proyectos con normalidad.

