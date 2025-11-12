Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla rompió el silencio y habló sobre su despecho: “no te olvido”

Altafulla causó revuelo en redes sociales tras romper el silencio y hablar de un supuesto despecho, ¿qué dijo?

Altafulla causa revuelo al hablar de despecho
Altafulla desata rumores de despecho tras su última publicación. (Foto: Canal RCN)

En horas de noche del pasado miércoles 10 de diciembre, Altafulla hizo una revelación a través de sus redes sociales, en donde sus seguidores causaron revuelo reaccionando ante la publicación del cantante.

El ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, dejó a más de uno preguntándose si sigue despechado por su última exnovia, Karina García.

¿Cuál fue la publicación que hizo Altafulla hablando sobre el despecho?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Altafulla causó revuelo entre sus seguidores al revelar parte de su nueva canción que se estrenaría el próximo jueves 18 de diciembre.

En el post, el cantante está acompañado de más personas con la mano en el corazón, como si estuvieran cantando un himno, por eso mismo, reposteó la publicación en sus historias escribiendo: “el himno de los despechados”.

En los comentarios del video, sus seguidores se emocionaron al escuchar que la canción tiene una gran letra, pero también nacieron las dudas si se trataría de solo un tema, o una anécdota de Altafulla.

Altafulla se muestra desepchado y causa conversación en redes
Altafulla habla de despecho y seguidores aseguran que es por su ex. (Foto: Canal RCN)

¿Altafulla se mostraría despechado por Karina García?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, Altafulla y Karina García formaron una relación romántica, sin embargo, meses después de terminar el reality, los dos exparticipantes anunciaron su ruptura.

Esta noticia la dieron luego de que el cantante saliera en otro medio a decir que amaba a Karina, pero esto no le gustó a la paisa, quien confesó que le hacía daño que él hablara públicamente como si siguieran juntos.

Aunque ella fue quien dejó claro que entre los dos ya no había ninguna relación, Altafulla no volvió a mencionar nada sobre el tema, por eso mismo, vinculan su nueva canción con su situación sentimental.

Altafulla desata rumores de despecho tras su última publicación.
Altafulla causa revuelo al hablar de despecho. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dice la nueva canción de Altafulla sobre el despecho?

Altafulla solo puso una parte de su nueva canción en su publicación y lo que se alcanza a escuchar es muy contundente, pues el tema narra la historia de una persona que no quería dejar ir a la persona que tanto ama.

“Los caminos de la vida quisieron que te soltara, quisieron que te olvidara, pero yo no lo quería. Si Dios hizo al mundo en 7 días, yo no te olvido ni en 7 vidas”.

Con esta letra, el cantante generó todo tipo de reacciones en su cuenta de Instagram, en donde ha recibido apoyo por lo bien que se escucha el tema, además, felicitándolo porque él sigue enfocado en su música.

