Así fue el emotivo reencuentro entre Yaya Muñoz y Karina García en Bogotá

Karina García sorprendió a todos sus fans tras tener un emotivo encuentro con Yaya Muñoz en Bogotá.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Yaya Muñoz, Karina García
Yaya Muñoz y Karina García se reencuentran y emocionan a sus seguidores | Foto Canal RCN

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz y Karina García sorprendieron a sus seguidores con un encuentro totalmente inesperado.

¿Cómo fue el encuentro entre Yaya Muñoz y Karina García en Bogotá?

Se sabe que Karina García es originaria de Medellín, pero en las últimas semanas la paisa visitó Bogotá por compromisos laborales. Uno de ellos fue su debut como presentadora, una faceta en la que sorprendió gratamente a todos.

Tras varios días de trabajo, aprovechó la oportunidad para reencontrarse con la creadora de contenido Yaya Muñoz, a quien visitó en su casa para compartir distintos momentos juntas.

En esta ocasión, fueron vistas en un restaurante de la ciudad. Así lo mostró la hija de Karina García en redes sociales, donde se les observa tomando un café y disfrutando de la compañía.

"Mi cita de hoy", expresó la hija de Karina García.

¿Cómo fue la relación de Karina García y Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia?

Ambas creadoras de contenido compartieron varios momentos dentro del reality y, de hecho, cuando Muñoz regresó a la casa más famosa de Colombia, se le vio muy cercana a Karina.

Luego de su paso por el reality, se puede decir que ambas creadoras de contenido mantienen una estrecha relación.

Yaya Muñoz, Karina García
Karina García y Yaya Muñoz compartieron emotivo encuentro | Foto Canal RCN

¿Cuáles fueron los planes que realizaron Yaya Muñoz y Karina García?

A través de redes sociales se pudo ver que ambas disfrutaron de varios planes en la capital. Uno de ellos fue un almuerzo junto a José Rodríguez, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en el que estuvieron acompañados por su equipo de trabajo.

También, se pudo observar que fueron de compras y tuvieron un momento de complicidad, recorriendo varias tiendas y compartiendo toda la jornada.

