Así fue el emotivo reencuentro entre Yaya Muñoz y Karina García en Bogotá

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz y Karina García sorprendieron a sus seguidores con un encuentro totalmente inesperado.

Artículos relacionados Paola Rey Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

¿Cómo fue el encuentro entre Yaya Muñoz y Karina García en Bogotá?

Se sabe que Karina García es originaria de Medellín, pero en las últimas semanas la paisa visitó Bogotá por compromisos laborales. Uno de ellos fue su debut como presentadora, una faceta en la que sorprendió gratamente a todos.

Tras varios días de trabajo, aprovechó la oportunidad para reencontrarse con la creadora de contenido Yaya Muñoz, a quien visitó en su casa para compartir distintos momentos juntas.

En esta ocasión, fueron vistas en un restaurante de la ciudad. Así lo mostró la hija de Karina García en redes sociales, donde se les observa tomando un café y disfrutando de la compañía.

"Mi cita de hoy", expresó la hija de Karina García.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Cómo fue la relación de Karina García y Yaya Muñoz tras La casa de los famosos Colombia?

Ambas creadoras de contenido compartieron varios momentos dentro del reality y, de hecho, cuando Muñoz regresó a la casa más famosa de Colombia, se le vio muy cercana a Karina.

Luego de su paso por el reality, se puede decir que ambas creadoras de contenido mantienen una estrecha relación.

Karina García y Yaya Muñoz compartieron emotivo encuentro | Foto Canal RCN

Artículos relacionados Paola Rey Estas han sido las parejas de Paola Rey que marcaron su vida a lo largo de los años

¿Cuáles fueron los planes que realizaron Yaya Muñoz y Karina García?

A través de redes sociales se pudo ver que ambas disfrutaron de varios planes en la capital. Uno de ellos fue un almuerzo junto a José Rodríguez, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en el que estuvieron acompañados por su equipo de trabajo.

También, se pudo observar que fueron de compras y tuvieron un momento de complicidad, recorriendo varias tiendas y compartiendo toda la jornada.