Se reveló la decisión que tomó novia de Blessd tras su reencuentro con Karina García, ¿terminaron?

Manuela QM, novia de Blessd, tomó radical decisión tras el reencuentro entre el reguetonero y su ex, Karina García en evento con WestCol.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd tomó decisión tras reencuentro de él con Karina García
Blessd y Karina García se reencontraron y Manuel QM reaccionó. (AFP: Rodrigo Varela y Foto Canal RCN)

Karina García y Blessd se apoderaron de las tendencias en el último fin de semana luego que se reencontraran en medio de un evento con WestCol.

¿Por qué Blessd y Karina García se reencontraron?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue invitada por WestCol a evento que Blessd organizó en el barrio en el que creció en Medellín.

Precisamente, detrás del escenario, se encontraba WestCol con Karina García cuando el reguetonero llegó y sin pensarlo dos veces decidió saludar de manera amabale y con beso en la mejilla a Karina García.

Este video se viralizó y provocó múltiples reacciones en redes sociales debido al pasado amoroso de Blessd con Karina García, quienes se suponía no habían terminado en los mejores términos y más cuando la modelo contó algunos detalles en el reality del Canal RCN.

Karina García y Blessd
Karina García se reencontró con Blessd. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Cómo reaccionó Manuela QM, novia de Blessd al reencuentro de él con Karina García?

Este reencuentro ha dado bastante de qué hablar en redes sociales en donde muchos han debatido sobre la actitud de Blessd y su gesto de saludarla de manera amable tras haberle lanzado varias pullas en sus canciones.

Sin embargo, muchos destacaron la actitud fría que tuvo Karina García, quien es conocida por su amable y extrovertida personalidad.

En medio de este revuelo, se conoció una decisión que tomó Manuel QM, pareja del artista, al parecer, según se percataron sus seguidores, la influenciadora tras este encuentro entre su novio y su ex, decidió dejar de seguir a WestCol, quien llevó a la modelo al evento de su pareja.

¿Manuela QM, novia de Blessd está embarazada?

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que la creadora de contenido Manuela QM estaría embarazada luego de que le vieran una llamativa barriguita.

Precisamente, la influenciador Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo decidió asegurar que una fuente cercana le había confirmado el embarazo de la novia de Blessd.

Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice 'la vieja está embarazada', tiene barriga grande y ella no es mentirosa.

Sin embargo, hasta el momento ni Manuela ni Blessd se han pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores.

