Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Estas han sido las parejas de Paola Rey que marcaron su vida a lo largo de los años

Tras anunciar su separación de Juan Carlos Vargas, te contamos cómo ha sido la vida sentimental de Paola Rey.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Paola Rey
Los amores más sonados de Paola Rey | Foto Canal RCN

Paola Rey, ganadora de MasterChef Celebrity 2024, compartió la noticia de su separación con el actor Juan Carlos Vargas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Paola Rey tras su separación con Juan Carlos Vargas?

A través de sus redes sociales, la actriz anunció el fin de su matrimonio, una decisión que calificó como muy difícil, ya que llevaban comprometidos por dos años y medio. Según informó, la determinación fue tomada de mutuo acuerdo.

"Hemos atravesado un proceso de transformación guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos. Aunque ya no compartimos la vida en pareja seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, estabilidad y felicidad."

Cabe recordar que la pareja tiene dos hijos en común: Oliver y Leo y con ellos compartían distintos momentos.

Paola Rey
Estas han sido las parejas de Paola Rey | Foto Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cuántas parejas ha tenido Paola Rey?

Se rumora que la ganadora de la cocina más importante de Colombia habría tenido un romance con el cantante Luis Fonsi. Este supuesto vínculo habría comenzado en 2002, sin embargo, ambos fueron muy discretos y nunca confirmaron públicamente la relación.

Paola Rey también mantuvo una relación con Jorge Cárdenas, la cual comenzó en 2003 y estuvo acompañada de rumores sobre planes de matrimonio. Sin embargo, pronto surgieron especulaciones sobre una posible infidelidad que habría llevado a su separación.

Artículos relacionados

¿Cuándo se casó Paola Rey con Juan Carlos Vargas?

En 2010, Paola Rey contrajo matrimonio con el actor Juan Carlos Vargas, pero no fue sino hasta 2025 que la pareja anunció el fin de su relación.

Por ahora, se desconocen los detalles de su ruptura; sin embargo, han asegurado que mantendrán un vínculo como padres presentes, responsables y amorosos para sus hijos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jennifer López celebró su cumpleaños 56 en Turquía en plena gira europea. Jennifer López

A Jennifer Lopez le niegan la entrada a boutique en Turquía y así reaccionó

En Estambul, Jennifer Lopez fue detenida en la entrada de una boutique por exceso de aforo y su reacción dio la vuelta en redes.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025. Carla Giraldo

Así respondió Carla Giraldo ante las críticas en redes: "Otro álbum para mis haters"

Carla Giraldo respondió con ironía a los comentarios sobre su romance y demostró que su felicidad no se negocia.

Yina Calderón, Karina García y La Toxi Costeña Yina Calderón

Yina Calderón rompe el silencio sobre Karina García y La Toxi Costeña, ¿qué dijo?

Yina Calderón habló sobre la relación entre La Toxi Costeña y Karina García después de su salida del reality.

Lo más superlike

Shakira, Antonio de la Rúa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

En medio de su gira, Shakira fue vista junto a su expareja Antonio de la Rúa, lo que despertó sospechas.

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos