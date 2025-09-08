Estas han sido las parejas de Paola Rey que marcaron su vida a lo largo de los años
Tras anunciar su separación de Juan Carlos Vargas, te contamos cómo ha sido la vida sentimental de Paola Rey.
Paola Rey, ganadora de MasterChef Celebrity 2024, compartió la noticia de su separación con el actor Juan Carlos Vargas.
¿Qué dijo Paola Rey tras su separación con Juan Carlos Vargas?
A través de sus redes sociales, la actriz anunció el fin de su matrimonio, una decisión que calificó como muy difícil, ya que llevaban comprometidos por dos años y medio. Según informó, la determinación fue tomada de mutuo acuerdo.
"Hemos atravesado un proceso de transformación guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos. Aunque ya no compartimos la vida en pareja seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, estabilidad y felicidad."
Cabe recordar que la pareja tiene dos hijos en común: Oliver y Leo y con ellos compartían distintos momentos.
¿Cuántas parejas ha tenido Paola Rey?
Se rumora que la ganadora de la cocina más importante de Colombia habría tenido un romance con el cantante Luis Fonsi. Este supuesto vínculo habría comenzado en 2002, sin embargo, ambos fueron muy discretos y nunca confirmaron públicamente la relación.
Paola Rey también mantuvo una relación con Jorge Cárdenas, la cual comenzó en 2003 y estuvo acompañada de rumores sobre planes de matrimonio. Sin embargo, pronto surgieron especulaciones sobre una posible infidelidad que habría llevado a su separación.
¿Cuándo se casó Paola Rey con Juan Carlos Vargas?
En 2010, Paola Rey contrajo matrimonio con el actor Juan Carlos Vargas, pero no fue sino hasta 2025 que la pareja anunció el fin de su relación.
Por ahora, se desconocen los detalles de su ruptura; sin embargo, han asegurado que mantendrán un vínculo como padres presentes, responsables y amorosos para sus hijos.