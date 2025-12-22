¿El periodista Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?, según Carla Giraldo

El reality de La casa de los famosos Colombia tiene a muchos hablando. Luego de que se confirmó que la tercera temporada del formato de convivencia del Canal RCN vuelve el lunes 12 de enero de 2026, se mantiene la intriga.

Poco a poco, se han venido dando a conocer los nombres de los habitantes que el Jefe eligió para La casa de los famosos Colombia.

Desde artistas hasta influencers, se prevé que esta temporada entretendrá por montones.

¿Santiago Vargas estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la línea de los participantes, el periodista de entretenimiento Santiago Vargas apareció en un video junto a Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos, razón por la que se especuló la posibilidad de que el comunicador ingrese a la casa estudio.

"La gente no se espera lo que viene esta temporada", expresó el periodista.

Enseguida, Carla Giraldo también dio a conocer su postura, elevando el hecho de ver al periodista de entretenimiento dentro del reality.

Santiago Vargas es presentador de Mañana Express | Foto del Canal RCN.

"Quiero verlo en esas redes así. Es que él dijo, es que él es amigo, es que él toma partido", según Giraldo.

Entonces, Vargas le preguntó a la presentadora principal de la producción del Canal RCN si le va a permitir entrar a La casa de los famosos Colombia 2026 de vez en cuando para dejar "sembrada su semilla".

De inmediato, la actriz respondió que va a hablar con el Jefe para ver qué le dice, incrementando la probabilidad de ver al comunicador en la temporada que está a poco de comenzar.

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

La casa de los famosos Colombia 2026 es un hecho, el próximo 12 de enero se abren las puertas del reality de convivencia que es furor en redes sociales.

La casa de los famosos Colombia es el reality más popular a nivel digital | Foto del Canal RCN.

Poco a poco se ha venido conformado el grupo de participantes de la tercera temporada. Por el momento, los habitantes van de la siguiente manera y faltan nuevas revelaciones:

