Emiro Navarro sacude las redes tras revelar que cambiaría su orientación por amor: "Por una mujer"

El influencer costeño Emiro Navarro ha estado realizando novenas de Navidad junto a reconocidos rostros, uno de ellos el de su colega de redes sociales, Aida Victoria Merlano.

¿Emiro Navarro cambiaría de orientación? Esto confesó

Emiro Navarro tiene la dinámica de hacer la novena a en vivo, allí sus seguidores lo apoyan y es tendencia.

Sin embargo, en medio de la actividad es común que se hable sobre diferentes temas, fue así como el exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 sorprendió al hablar sobre la posibilidad de cambiar su orientación.

Emiro Navarro se mantiene activo en sus transmisiones en vivo | Foto de Buen día, Colombia.

Sí, Emiro Navarro se refirió a sus gustos e inclinaciones, los cuales no descartó que en un futuro podría cambiar y estar al lado de una mujer.

Lo anterior se dio porque el creador de contenido recalcó que no hay hombres que le den regalos, pero lo contrario pasa con las mujeres.

"No me intentes voltear. De pronto yo me volteó más adelante, uno nunca sabe", manifestó el influencer.

¿Qué condición puso Emiro Navarro para enamorarse de una mujer?

Emiro Navarro comunicó en la transmisión en vivo con Aida Victoria Merlano que quiere tener una familia, razón por la que indicó que si consigue una mujer que lo acepte como es podría intentarlo.

"Yo quiero tener mi familia, amor, y yo quiero que si dado el caso me toca, creo que podría hacerlo... pero yo quisiera que si de pronto llegase a sentir algo por una mujer que me llame la atención, que de pronto yo no tenga que cambiar mi personalidad, sino que le guste como soy yo", contó Emiro Navarro.

Las palabras del influenciador de la costa asombraron tanto a Aida Victoria Merlano, como a los internautas en general. No obstante, como el joven habló de manera jocosa, se prevé que todo fue en chiste.

Emiro Navarro es un influenciador querido no solo por la comunidad diversa, a la que pertenece, sino en general. En su paso por La casa de los famosos Colombia, ganó más popularidad y eso le permitió obtener más oportunidades.

Gracias a su personalidad, ha aparecido con J Balvin, Ryan Castro, Valentina Ferrer y múltiples rostros de la farándula.