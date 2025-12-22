Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viral | Extrema cantidad de compradores en pleno centro de Bogotá: no se puede ni caminar

Se viralizaron videos que muestran a ríos de gente comprando en el centro de Bogotá para Navidad y dicen que es increíble.

Omar Murcia Salazar
Centro de Bogotá
Viral | Extrema cantidad de compradores en pleno centro de Bogotá: no se puede ni caminar | Foto IA Freepik.

La época de Navidad es de las más esperadas del año, en especial por el comercio porque las compras se elevan. En redes sociales queda registrada la masiva cantidad de personas que se preparan para adquirir regalos.

¿Por qué se viralizaron los videos del centro de Bogotá en Navidad?

Es tendencia los videos que se hacen virales en las distintas plataformas digitales, principalmente TikTok, en pleno diciembre, varios de los clips son del centro de Bogotá.

Por estos días, el centro de la capital colombiana es masivamente transitado. Al ser uno de los puntos de la economía popular, son cientos las personas que llegan hasta este punto de la ciudad.

Navidad
Las compras de Navidad activan la economía | Foto de Freepik.

No obstante, se viralizaron videos en los que es posible denotar que no se puede ni caminar por los ríos de personas que hay en el centro capitalino. Esto empezó a generar alarmas.

Desde diferentes puntos elevados, se puede observar las aglomeraciones de compradores en pleno espacio público; de hecho, quienes han visto los videos han manifestado que se les quitó la ganas de comprar al ver a tanta gente reunida.

¿Qué opiniones hay por los videos virales del centro de Bogotá?

Son muchas las reacciones tras la difusión de los videos virales que son tendencia, algunos internautas pidieron que sigan haciendo el reporte para saber si ir al centro de Bogotá o mejor esperar a que pasen las fechas decembrinas.

Asimismo, hay quienes comentan que hay más gente que de costumbre, junto a otras opiniones como: "1 comprador y 10 acompañantes", "Es una locura total y extrema", "Prefiero comprar más caro que ir a esa locura", "Que bueno que el comercio avance", "Ni loca voy por allá", entre muchas más percepciones.

Hay quienes dicen que los últimos días, especialmente el 23 y 24 de diciembre, son "peores" debido a que se adjuntan al dicho que "el colombiano todo lo deja a lo último".

Lo cierto de todo es que gracias al poder de las redes sociales, hoy en día es posible tener pruebas audiovisuales de lo que viven los compradores en el día a día de la época de Navidad y Año Nuevo.

