Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Valentina Ferrer genera revuelo tras “marcar su territorio” con J Balvin | VIDEO

Valentina Ferrer se hace viral tras besar a J Balvin y desatar teorías de “marcar territorio” en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Valentina Ferrer genera revuelo tras “marcar su territorio” con J Balvin
Valentina Ferrer genera revuelo tras “marcar su territorio” con J Balvin. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Un video protagonizado por Valentina Ferrer y J Balvin se convirtió en tendencia en redes sociales y desató todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pareja.

Artículos relacionados

Lo que parecía un momento espontáneo terminó siendo analizado al detalle por los internautas, quienes no tardaron en sacar sus propias conclusiones.

La modelo argentina compartió el clip en su cuenta oficial y, en cuestión de horas, comenzó a circular en distintas plataformas.

Valentina Ferrer se vuelve tendencia por “marcar su territorio”
Valentina Ferrer se vuelve tendencia por “marcar su territorio” (Foto Cindy Ord / AFP)

¿Qué sucede en el video de Valentina Ferrer y J Balvin?

En las imágenes se observa a Valentina caminando con seguridad hacia donde se encuentra J Balvin conversando con varias personas.

Sin decir nada, la modelo se acerca y le da un beso frente a todos. El video fue acompañado por la frase: “Me sentía en la final del Super Bowl”, lo que dio un tono divertido a la publicación.

Aunque el gesto parecía normal y cariñoso, los usuarios empezaron a analizar el contexto. En el fondo del video se alcanza a ver a una mujer hablando con el cantante, detalle que no pasó desapercibido para muchos. A partir de ahí, comenzaron las especulaciones.

Artículos relacionados

Algunos internautas interpretaron la escena como una especie de “marcación de territorio”, asegurando que el beso habría sido una forma de dejar claro quién es la pareja del artista. Sin embargo, todo se mantiene en el terreno de la interpretación de los usuarios.

¿Qué dicen los comentarios de este hecho?

El clip superó los 10 millones de reproducciones y acumuló cientos más de 930 mil ‘likes’, además de miles de comentarios. Varias cuentas incluso lo repostearon resaltando la supuesta intención detrás del gesto.

Entre los mensajes más repetidos se leen frases como: “Reina, todas entendimos”, “Fue y dejó claro todo”, “Marcó territorio sin decir una palabra” y “La otra quedó tiesa”. Otros usuarios, en cambio, defendieron que simplemente se trató de una muestra de cariño entre una pareja consolidada.

Artículos relacionados

Más allá de las teorías, lo cierto es que el video volvió a poner a Valentina Ferrer y J Balvin en el centro de la conversación digital, reafirmándolos como una de las parejas más estables y queridas del entretenimiento latino.

Valentina, además, ha construido una comunidad sólida que la apoya y la reconoce como “la mejor amiga”, celebrando cada uno de sus gestos. La cercanía, el humor y la naturalidad con la que ambos comparten momentos de su relación han fortalecido el vínculo con sus seguidores, quienes no dudan en respaldarlos y celebrar su complicidad.

Valentina Ferrer y J Balvin son una de las parejas más queridas del entretenimiento latino.
Valentina Ferrer y J Balvin son una de las parejas más queridas del entretenimiento latino. (Foto Amy Sussman / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Viral

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

Una mujer sorprendió en redes al revelar que, tras convertirse en madre, notó el crecimiento de un tercer pecho totalmente funcional.

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida Viral

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre

La comunicadora habló del dramático momento que vive su familia tras la desaparición de su madre y la millonaria exigencia económica.

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Lo más superlike

¿Se acaba la rivalidad de Beba y Alexa Torrex? La casa de los famosos

¿Se acaba la rivalidad de Beba y Alexa Torrex? Esto dijeron en La casa de los famosos 3

Beba sorprendió al romper el silencio y revelar detalles sobre lo que podría pasar con Alexa Torrex en La casa de los famosos 3.

Karina García se muestra enamorada. Karina García

Karina García y Kris R consolidan su romance y se dejan ver muy enamorados en redes sociales

Lady Gaga fue invitada sorpresa en el show de medio tiempo. Paola Jara

Paola Jara derrite redes al mostrar su gran conexión con su hija Emilia

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano