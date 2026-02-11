Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de La casa de los famosos cuestiona la falta de romances en el reality: "Están dormidos"

Exparticipante de La casa de los famosos criticó la ausencia de romances en el programa y generó polémica entre los seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia.
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que los hombres de esta temporada están dormidos con las mujeres. (Foto Canal RCN)

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez, estuvo como invitado en el programa ¿Qué hay pa' dañar? y dio su opinión sobre la falta de romances en esta temporada.

José Rodríguez cuestionó a los hombres.
José Rodríguez cuestionó a los hombres de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo José Rodríguez sobre los romances en La casa de los famosos Colombia 3?

El modelo confesó que ha estado muy pendiente de lo que sucede dentro del reality, pero que se siente preocupado porque ha notado que los hombres de la casa están “dormidos” con las mujeres.

El creador de contenido caleño hizo un paralelo con la temporada en la que participó y recordó que para estas alturas ya existían varios noviazgos, incluyendo el suyo con Yaya Muñoz, a quien conoció en la competencia.

Roberto Velásquez le dio la razón y señaló que esta temporada se siente más lenta en ese aspecto, pues hasta ahora solo se han visto dos posibles amoríos.

Artículos relacionados

Por un lado, Alejandro Estraday Yuli Ruiz han mostrado química y cercanía, aunque no han dado el paso de oficializar una relación.

Por otro, Jay Torres protagonizó un beso con Mariana Zapata, lo que generó comentarios entre sus compañeros, especialmente en Beba, quien ha mostrado actitudes de celos hacia Mariana, pese a que ella es una mujer casada.

Estas situaciones han confundido tanto a los televidentes como a los panelistas, que aún no logran descifrar cuál es la estrategia de Beba dentro del juego.

El modelo explicó que en su temporada los vínculos sentimentales surgieron rápidamente.

Recordó que en la primera semana Marlon Solórzano ya estaba con Karina García, Mateo “Peluche” comenzaba a conquistar a Norma Nivia y él mismo iniciaba una relación con Yaya.

Para José, este tipo de dinámicas le daban más ritmo al programa y generaban mayor interés entre los seguidores.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz en la alacena de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras se discutía sobre la falta de romances, los participantes enfrentaron la alacena con los puntos que consiguieron en la prueba de presupuesto.

Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron los encargados de administrar los puntos, pero la dinámica generó tensión.

Artículos relacionados

Yuli abrió uno de los sobres y le quitó la mitad de los puntos que Nicolás podía usar para la comida de su equipo y habitación.

Este giro obligó a la habitación Calma a replantear su estrategia, ya que los alimentos no pueden compartirse entre equipos y deben rendir de manera organizada.

José Rodríguez habló de los romances.
José Rodríguez habló de los romances de su temporada en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maleja mostró a Tatán cuando era mucho más joven. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo abrió debate en redes por una foto de Tatán en su juventud

Maleja compartió una foto de Tatán cuando era joven y preguntó a sus seguidores si se parece más a Maca o a Guadalupe.

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje Talento nacional

Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje

Un reconocido artista cartagenero fue reportado como desaparecido y su esposa publicó un angustiante mensaje pidiendo su regreso.

Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez revive la voz y las palabras de Yeison Jiménez a sus 28 años con un emotivo recuerdo

Ciro Quiñonez revive momentos junto a Yeison Jiménez a sus 28 años y muestra la fuerza de una amistad marcada por la música.

Lo más superlike

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá. Talento internacional

Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Tebi Bernal tuvo un cruce de palabras. La casa de los famosos

Tebi discutió con Alexa Torrex en la semana por equipos en La casa de los famosos; esta fue la razón

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano