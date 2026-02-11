Exparticipante de La casa de los famosos cuestiona la falta de romances en el reality: "Están dormidos"

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez, estuvo como invitado en el programa ¿Qué hay pa' dañar? y dio su opinión sobre la falta de romances en esta temporada.

José Rodríguez cuestionó a los hombres de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo José Rodríguez sobre los romances en La casa de los famosos Colombia 3?

El modelo confesó que ha estado muy pendiente de lo que sucede dentro del reality, pero que se siente preocupado porque ha notado que los hombres de la casa están “dormidos” con las mujeres.

El creador de contenido caleño hizo un paralelo con la temporada en la que participó y recordó que para estas alturas ya existían varios noviazgos, incluyendo el suyo con Yaya Muñoz, a quien conoció en la competencia.

Roberto Velásquez le dio la razón y señaló que esta temporada se siente más lenta en ese aspecto, pues hasta ahora solo se han visto dos posibles amoríos.

Por un lado, Alejandro Estraday Yuli Ruiz han mostrado química y cercanía, aunque no han dado el paso de oficializar una relación.

Por otro, Jay Torres protagonizó un beso con Mariana Zapata, lo que generó comentarios entre sus compañeros, especialmente en Beba, quien ha mostrado actitudes de celos hacia Mariana, pese a que ella es una mujer casada.

Estas situaciones han confundido tanto a los televidentes como a los panelistas, que aún no logran descifrar cuál es la estrategia de Beba dentro del juego.

El modelo explicó que en su temporada los vínculos sentimentales surgieron rápidamente.

Recordó que en la primera semana Marlon Solórzano ya estaba con Karina García, Mateo “Peluche” comenzaba a conquistar a Norma Nivia y él mismo iniciaba una relación con Yaya.

Para José, este tipo de dinámicas le daban más ritmo al programa y generaban mayor interés entre los seguidores.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz en la alacena de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras se discutía sobre la falta de romances, los participantes enfrentaron la alacena con los puntos que consiguieron en la prueba de presupuesto.

Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron los encargados de administrar los puntos, pero la dinámica generó tensión.

Yuli abrió uno de los sobres y le quitó la mitad de los puntos que Nicolás podía usar para la comida de su equipo y habitación.

Este giro obligó a la habitación Calma a replantear su estrategia, ya que los alimentos no pueden compartirse entre equipos y deben rendir de manera organizada.