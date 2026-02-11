Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García y Kris R consolidan su romance y se dejan ver muy enamorados en redes sociales

Karina García vive una nueva etapa sentimental junto a Kris R y se muestra feliz y enamorada en cada publicación.

Karina García se muestra enamorada.
Karina García se muestra muy enamorada junto al cantante Kris R. (Fotos Canal RCN)

La modelo y panelista de ¿Qué hay pa' dañar? Karina García se mostró muy enamorada junto a su pareja, el cantante Kris R.

Karina García se deja ver muy feliz.
Karina García se deja ver muy feliz en su nueva relación sentimental. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido y el artista habían estado bajo la lupa de la opinión pública desde comienzos de año, cuando grabaron un video musical juntos.

Desde entonces, comenzaron a aparecer en público hasta que confirmaron su relación sentimental.

Primero fueron pistas en redes sociales, luego apariciones en conciertos y finalmente una fotografía abrazados que despejó cualquier duda.

Karina expresó que se siente feliz de darse una nueva oportunidad en el amor y pidió que no la relacionen más con su expareja Altafulla.

La pareja ha compartido momentos significativos, como la gira de Kris R por colegios de Bogotá, donde Karina lo acompañó y ambos se mostraron sonrientes mientras alegraban a cientos de niños.

¿Cómo se mostraron Kris R y Karina García en redes sociales?

Recientemente, el cantante publicó una fotografía en la que se les ve dándose un beso, gesto que generó toda clase de comentarios en redes sociales.

Muchos están aplaudiendo esta unión, mientras otros los han criticado bastante, sobre todo porque Kris R es muy cercano a Blessd, expareja de la influenciadora.

Aunque ninguno de los dos cantantes se ha referido al tema, Kris R no ha perdido oportunidad de presumir a Karina en sus publicaciones.

Mientras Kris R regresa de presentaciones en España y continúa con su agenda musical, Karina participa cada noche en el análisis de La casa de los famosos Colombia 3 junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

La relación entre ambos parece consolidarse en medio de sus compromisos profesionales.

Kris R aprovecha cada oportunidad para mostrar su apoyo a Karina, mientras ella equilibra su faceta como creadora de contenido y panelista con su vida personal.

¿Qué dijo Altafulla cuando se conoció la noticia del romance entre Karina García y Kris R?

Cuando se conoció la noticia de la relación entre Karina García y Kris R, su expareja Altafulla lanzó una indirecta en redes sociales que generó comentarios.

El cantante escribió que no sabía si le dolía más la rodilla, en la que había tenido una lesión, o el corazón.

Muchos internautas interpretaron este mensaje como un claro gesto hacia Karina y su nueva relación.

Sin embargo, el exparticipante y ganador de La casa de los famosos Colombia no se ha vuelto a pronunciar al respecto, lo que indica que estaría dejando atrás la ruptura y enfocándose en nuevas etapas de su vida.

