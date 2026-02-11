Famosa actriz se convierte en madre por primera vez y emociona a sus seguidores

En las últimas horas se confirmó que una reconocida actriz se convirtió en madre por primera vez, dando inicio a una nueva etapa personal junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Aunque ambos han sido muy cuidadosos con su vida privada, la información comenzó a circular tras ser revelada por programas y portales especializados.

La llegada del bebé se mantuvo en absoluta reserva hasta ahora, coherente con el perfil discreto que la pareja ha sostenido desde que anunció el embarazo meses atrás.

¿Quién es la famosa actriz que dio a luz a su primer bebé?

Se trata de Úrsula Corberó, actriz española reconocida internacionalmente por su papel de Tokio en La casa de papel. Corberó mantiene una relación con el actor argentino Chino Darín desde 2015.

Desde entonces, se han consolidado como una de las parejas más queridas, aunque siempre han evitado exponer en exceso su relación.

Fue en septiembre del año pasado cuando Úrsula confirmó que estaba embarazada, compartiendo una imagen en redes sociales donde mostraba su vientre con el mensaje “Esto no es IA”.

A partir de ese momento, tanto ella como Chino publicaron solo pequeños vistazos de esta etapa, sin revelar mayores detalles sobre el sex0 del bebé o la fecha exacta del parto.

En los días previos al nacimiento, la presencia de la familia Darín en España y algunas apariciones públicas de la actriz, ya con un avanzado embarazo, despertaron rumores sobre la cercanía del parto.

Úrsula Corberó dio a luz a su primer bebé junto a su pareja Chino Darín. (Foto Amy Sussman / AFP)

¿Cómo se llama el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín?

De acuerdo con la información difundida por medios españoles y confirmada posteriormente por Ricardo Darín, el bebé nació el lunes 9 de febrero de 2026 en Barcelona, y se trata de un niño. El pequeño lleva por nombre Dante, un nombre que, según expresó su abuelo, tiene un significado muy especial para la familia.

Ricardo Darín reveló el nombre de su nieto: "Dante". (Foto PHILIPPE MARCOU / AFP) (Foto Frederic J. Brown / AFP)

Ricardo Darín aseguró que tanto Úrsula como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud y que el parto se desarrolló sin complicaciones. Al salir del hospital, el actor se mostró visiblemente emocionado y expresó que la familia atraviesa un momento de gran felicidad.

Aunque Úrsula Corberó y Chino Darín aún no han hecho un anuncio oficial en sus redes sociales, las páginas de fans y seguidores no tardaron en llenarse de mensajes de felicitación y buenos deseos.