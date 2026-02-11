Presentadora de RCN se viste de luto por lamentable pérdida: “Sé que en el cielo serás feliz”

Una reconocida periodista y presentadora de Canal RCN atraviesa un momento de profundo dolor.

Este 11 de febrero compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su suegra, a quien despidió con un emotivo mensaje que conmovió a miles en redes sociales.

La publicación rápidamente generó reacciones de solidaridad, mensajes de apoyo y palabras de consuelo por parte de colegas, amigos y televidentes que siguen de cerca su trayectoria profesional y su vida familiar.

¿Quién es la presentadora de RCN que despidió a su suegra?

Se trata de Inés María Zabaraín, una de las figuras más queridas del periodismo colombiano. A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora dedicó un sentido mensaje a Lucía, madre del también periodista Jorge Alfredo Vargas, su esposo.

Inés María y Jorge Alfredo se conocieron trabajando juntos en un informativo. Su historia de amor comenzó en el set de noticias y se consolidó con su matrimonio en mayo de 1996.

Desde entonces han formado una de las parejas más estables y admiradas de la televisión colombiana. Fruto de esa unión nacieron sus tres hijos: Laura, Sofía y Felipe Vargas.

Inés María Zabaraín se despide de su suegra con emotivas palabras. (Canal RCN)

¿Qué mensaje le dedicó Inés María Zabaraín a su suegra?

En su publicación, la presentadora recordó a su suegra como una mujer excepcional. Con palabras cargadas de cariño y gratitud, destacó sus cualidades humanas y el papel fundamental que tuvo en su vida y en la de su familia.

“Y a ti qué suegra te tocó?? La mía me la mandó Dios!!! ♥️🙏 Era una mujer alegre, divertida, honesta, respetuosa, cariñosa…una madre ejemplar y una abuela amorosa”, compartió

Inés María Zabaraín le dedica un emotivo mensaje a su suegra Lucía. (Foto FreePik)

También le agradeció por haber sido parte de su vida durante tantos años y cerró con una frase que tocó el corazón de muchos: “Gracias Lucía por ser parte de mi vida durante tantos años… sé que en el cielo serás feliz. ¡Besos a mi Ine!”, añadió, haciendo referencia a su madre, quien falleció hace cuatro años, y dejando ver su deseo de que ambas se reencuentren en el cielo.

La noticia del fallecimiento fue confirmada también por un programa radial, donde lamentaron la partida de Lucía y enviaron un mensaje de solidaridad a Jorge Alfredo Vargas y a toda su familia en este difícil momento.