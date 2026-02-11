Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Presentadora de RCN se viste de luto por lamentable pérdida: “Sé que en el cielo serás feliz”

Presentadora de RCN se viste de luto y dedica sentidas palabras tras la lamentable pérdida de su suegra.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora de RCN se viste de luto por lamentable pérdida
Presentadora de RCN se viste de luto por lamentable pérdida. (Foto FreePik)

Una reconocida periodista y presentadora de Canal RCN atraviesa un momento de profundo dolor.

Este 11 de febrero compartió con sus seguidores la noticia del fallecimiento de su suegra, a quien despidió con un emotivo mensaje que conmovió a miles en redes sociales.

La publicación rápidamente generó reacciones de solidaridad, mensajes de apoyo y palabras de consuelo por parte de colegas, amigos y televidentes que siguen de cerca su trayectoria profesional y su vida familiar.

¿Quién es la presentadora de RCN que despidió a su suegra?

Se trata de Inés María Zabaraín, una de las figuras más queridas del periodismo colombiano. A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora dedicó un sentido mensaje a Lucía, madre del también periodista Jorge Alfredo Vargas, su esposo.

Inés María y Jorge Alfredo se conocieron trabajando juntos en un informativo. Su historia de amor comenzó en el set de noticias y se consolidó con su matrimonio en mayo de 1996.

Desde entonces han formado una de las parejas más estables y admiradas de la televisión colombiana. Fruto de esa unión nacieron sus tres hijos: Laura, Sofía y Felipe Vargas.

Inés María Zabaraín se despide de su suegra con emotivas palabras
Inés María Zabaraín se despide de su suegra con emotivas palabras. (Canal RCN)

¿Qué mensaje le dedicó Inés María Zabaraín a su suegra?

En su publicación, la presentadora recordó a su suegra como una mujer excepcional. Con palabras cargadas de cariño y gratitud, destacó sus cualidades humanas y el papel fundamental que tuvo en su vida y en la de su familia.

“Y a ti qué suegra te tocó?? La mía me la mandó Dios!!! ♥️🙏 Era una mujer alegre, divertida, honesta, respetuosa, cariñosa…una madre ejemplar y una abuela amorosa”, compartió

Inés María Zabaraín le dedica un emotivo mensaje a su suegra Lucía.
Inés María Zabaraín le dedica un emotivo mensaje a su suegra Lucía. (Foto FreePik)

También le agradeció por haber sido parte de su vida durante tantos años y cerró con una frase que tocó el corazón de muchos: “Gracias Lucía por ser parte de mi vida durante tantos años… sé que en el cielo serás feliz. ¡Besos a mi Ine!”, añadió, haciendo referencia a su madre, quien falleció hace cuatro años, y dejando ver su deseo de que ambas se reencuentren en el cielo.

La noticia del fallecimiento fue confirmada también por un programa radial, donde lamentaron la partida de Lucía y enviaron un mensaje de solidaridad a Jorge Alfredo Vargas y a toda su familia en este difícil momento.

