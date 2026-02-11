Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García compartió un romántico gesto de Kris R que volvió a emocionar a sus seguidores en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García presume romántico gesto de Kris R y emociona a sus seguidores. (Foto Canal RCN)

Karina García continúa compartiendo con sus seguidores los momentos que vive junto a Kris R, dejando claro que su relación atraviesa un buen momento.

En las últimas semanas, la creadora de contenido ha publicado varias fotos con el artista, mostrando una faceta más cercana y romántica que no ha pasado desapercibida en redes sociales.

El más reciente gesto ocurrió en la mañana del 11 de febrero, cuando Karina decidió sorprender a sus seguidores con una imagen que rápidamente generó reacciones y comentarios positivos.

Karina García presume su relación con Kris R
Karina García presume su relación con Kris R. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Karina García sobre el tierno gesto de Kris R?

A través de sus redes sociales, Karina García publicó una fotografía en la que se ve a Kris R llevándole el desayuno a la cama. En la imagen se aprecia un momento privado y sencillo, pero cargado de cariño, que muchos interpretaron como una muestra clara de atención y compromiso dentro de la relación.

El gesto fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en comentar que este tipo de detalles reflejan una relación estable y en crecimiento. Para muchos, el desayuno en la cama fue una señal de que la pareja está viviendo una etapa tranquila y feliz, lejos de polémicas y enfocada en disfrutar del presente.

Karina no agregó una extensa descripción a la imagen, dejando que el momento hablara por sí solo. Sin embargo, la publicación bastó para que los usuarios resaltaran lo bien que se le ve junto a Kris R y lo diferente que luce esta nueva etapa sentimental.

¿Qué compartió Kris R de Karina en redes sociales?

Kris R también decidió sumarse a las muestras públicas de cariño y compartió una fotografía junto a Karina en sus propias redes sociales. En la imagen, ambos aparecen acostados en una cama, mientras el cantante le da un beso, una escena que para muchos confirma que la relación se está formalizando poco a poco.

Además, varios usuarios destacaron la complicidad que se percibe entre la pareja y el crecimiento del apoyo por parte de sus fanáticos.

Cabe recordar que, semanas atrás, Karina García pidió públicamente a sus seguidores dejar atrás su relación anterior con Altafulla y darle una oportunidad a esta nueva historia. La creadora de contenido aseguró en su momento que se siente feliz y tranquila con Kris R, y las recientes publicaciones parecen respaldar esas palabras.

Con estos gestos, Karina y Kris R continúan consolidándose como una de las parejas más comentadas del momento, ganando cada vez más seguidores que celebran su romance y los detalles que comparten en redes sociales.

Karina García y Kris R se perfilan a ser una de las parejas más comentadas.
Karina García y Kris R se perfilan a ser una de las parejas más comentadas. (Foto Canal RCN)
