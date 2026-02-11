Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tebi discutió con Alexa Torrex en la semana por equipos en La casa de los famosos; esta fue la razón

Tebi protagonizó un momento de tensión con Alexa Torrex durante la semana de competencia por equipos en La casa de los famosos.

Tebi Bernal tiene un fuerte cruce de palabras con Alexa Torrex en la semana de competencia por equipos.

Tras quedar como líderes, Alexa Torrex y Juanse Laverde asumieron la representación de sus grupos y habitaciones.

¿Por qué la habitación Calma se quedó con la mitad del presupuesto de su comida en La casa de los famosos Colombia 3?

Desde el lunes, las decisiones deben tomarse en conjunto y las consecuencias también recaen sobre todos.

En la actividad de compra de alimentos, Yuli Ruiz abrió un sobre que redujo a la mitad el presupuesto del equipo contrario, lo que generó tensión inmediata entre los participantes.

¿Por qué se enfrentaron Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3?

El enfrentamiento escaló cuando Alexa, como representante, le pidió a Tebi que no entrara a la habitación de su grupo sin tocar la puerta ni pedir permiso.

El modelo no aceptó la instrucción y respondió con molestia, asegurando que no seguiría reglas que consideraba innecesarias.

La discusión se trasladó a la sala, donde los demás participantes opinaron sobre la situación.

Alexa intentó explicar que se trataba de una condición acordada en conjunto, pero varios compañeros señalaron que no habían participado en esa decisión y que la medida podía generar más conflictos que soluciones

Alexa defendió su postura argumentando que el juego exige orden y respeto entre equipos, mientras que Tebi consideró que se trataba de una imposición personal y no de un acuerdo colectivo.

La incomodidad se reflejó en los comentarios de varios participantes, quienes señalaron que no estaban de acuerdo con la medida y que preferían mantener la convivencia sin restricciones adicionales.

Por su parte, Alexa aseguró que seguirá aplicando las reglas porque no puede complacer a todos, mientras que Tebi advirtió que no compartirá nada con el equipo rival y que no buscará amistad con quienes actúan de esa manera.

Los equipos, además, están compitiendo desde ayer en una actividad de capturar la bandera, lo que ha intensificado la rivalidad y puesto a prueba la estrategia de cada grupo.

Mientras tanto, la habitación Calma enfrenta el reto de racionar la comida tras la reducción del presupuesto, lo que añade presión a su convivencia.

Asimismo, los habitantes tendrán el miércoles de nominaciones, donde se definirá quiénes acompañarán a Valentino Lázaro en la placa de nominados, un momento clave que podría cambiar el panorama del juego y aumentar aún más las tensiones dentro de la casa.

