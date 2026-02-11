Juan Pablo Restrepo sorprendió al revelar cómo preparó su pedida de mano a Manuela Gómez

Luego de haberle pedido matrimonio a Manuela Gómez en La casa de los famosos, Juan Pablo Restrepo conmovió en redes al reafirmar su amor por la empresaria. A través de un video, el artista compartió cómo preparó la inolvidable sorpresa.

¿Quién es Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo, también conocido como "JP Gringo", es una figura que se ha destacado por su talento artístico y por su relación con Manuela Gómez, participante de La casa de los famosos.

Juan Pablo Restrepo, pareja de Manuela Gómez / (Foto de Freepik)

Restrepo es popular en redes por desempeñarse como creador de contenido dedicado al humor, cantante e imitador. Sus tributos a artistas como Darío Gómez lo han posicionado como un talento de la música popular.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Manuela Gómez?

La sorpresa a Manuela Gómez se llevó a cabo el 10 de febrero de 2026 en La casa de los famosos. Mediante la dinámica de ‘congelados’, El Jefe llevó a Juan Pablo como invitado de la casa.

Así fue la propuesta de matrimonio de Manuela Gómez / (Foto del Canal RCN)

El artista ingresó a la casa cargando a su hija, Samantha. Al acercarse a Manuela, le dedicó unas palabras de aliento y se arrodilló para pedirle matrimonio. La entrega del anillo se realizó frente a sus compañeros del reality.

Ante el emotivo momento, Manuela ignoró la regla de permanecer "congelada" y se movió. Como respuesta, "El Jefe" le impuso un castigo, enviándola directamente a la placa de nominados.

Tras su aparición en La casa de los famosos Colombia, JP Gringo publicó un video en su cuenta de Instagram para profundizar en sus sentimientos tras proponerle matrimonio a Manuela Gómez.

En el video, Juan Pablo reafirmó que su decisión no fue algo impulsivo por el momento mediático, sino un paso que ya venía meditando. El cantante expresó que Manuela es la mujer con la que desea pasar el resto de su vida y que está listo para asumir ese compromiso oficialmente.

"Esto no es solo una pregunta, es decirte: 'Estoy listo'"

Sus palabras se viralizaron en redes, donde los fans celebran su decisión y destacan la emotividad del momento que se vivió en La casa de los famosos 3.