¿Se acaba la rivalidad de Beba y Alexa Torrex? Esto dijeron en La casa de los famosos 3

La rivalidad entre Valerie de la Cruz "Beba" y Alexa Torrex se ha convertido en uno de los ejes centrales de la convivencia en La casa de los famosos 3. Los rumores sobre el fin de su enemistad han crecido en redes, ¿qué dijo Beba al respecto?

¿Qué pasó entre Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos 3?

La relación entre Beba y Alexa Torrex ha sido una de las más mencionadas por los internautas en internet. Desde el inicio de la temporada, las participantes han protagonizado diversos desacuerdos que han dejado claro el funcionamiento de su vínculo.

Uno de los momentos más recordados fue cuando Beba acusó abiertamente a Alexa de montar un personaje "sobreactuado e hipócrita". Durante los posicionamientos, le dijo que su intento de ser la "villana" del reality no le sale bien y que su actuación es deficiente.

La relación entre Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Alexa tildó a Beba de ser "buscona, amargada, desleal" y “conveniente”. En otras ocasiones, desde su criterio, Beba solo habla o genera conflicto cuando hay cámaras cerca o personas prestandole atención.

¿Qué dijo Beba acerca de Alexa Torrex?

En una conversación con Nicolás Arrieta y Maiker Smith, Beba reveló detalles de su relación con Alexa. La participante destacó que es indiferente ante las actitudes de Torrex y que procura no prestarle atención a sus actitudes, ignorando todo lo que pase con ella.

"No sé cómo eres y no me interesa tampoco conocerte", dijo.

Beba reveló detalles de su relación con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

La habitante destacó que, aunque no conoce a Torrex, tampoco le interesa hacerlo. Beba dejó claro que no le gusta la hipocresía y que, por esa razón, procura no hablar con quienes le generan 'fastidio'.

¿Beba y Alexa serán amigas?

En medio de esta misma conversación, Valerie destacó que se niega a la posibilidad de ser amiga de Alexa, argumentando que prefiere no ser hipócrita y que, si fuera por ella, no les dirigiría la palabra ni siquiera en los posicionamientos.

Luego de estas afirmaciones, Beba dejó clara su postura frente a los comportamientos de su compañera, disminuyendo los rumores sobre cualquier tipo de reconciliación.

(Ver desde el minuto 3:10)