Manuela Gómez rompe en llanto al recordar a Sara Uribe, "la voy a extrañar mucho"

Manuela Gómez no pudo evitar mostrarse afectada tras la salida de su amiga, Sara Uribe, en La casa de los famosos 2026.

Manuela Gómez rompe en llanto al recordar a Sara Uribe
Manuela Gómez revela que extraña a Sara Uribe / (Fotos del Canal RCN)

Tras conocer la eliminación de Sara Uribe en La casa de los famosos, los comentarios no han parado de circular en redes. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Manuela Gómez, quien se mostró fuertemente conmovida por la salida de su amiga.

¿Por qué Sara Uribe salió de La casa de los famosos 3?

La salida de Sara Uribe ocurrió el domingo 8 de febrero de 2026 debido a que fue eliminada por votación del público. El hecho se dio bajo una dinámica especial de eliminación por duplas, en la cual participaba junto a Marilyn Patiño.

¿Por qué Sara Uribe salió de La casa de los famosos 3?
Sara Uribe y Marilyn Patiño, eliminadas de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Tras obtener un bajo porcentaje de votación, las participantes se vieron obligadas a abandonar el reality. En redes, los internautas afirmaron que Sara no estaba generando suficiente contenido dentro de la casa, lo que pudo influir en la falta de votos para salvarla.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras la salida de Sara Uribe?

La relación de Manuela y Sara fue una de las más comentadas del programa, especialmente porque se trata de un vínculo de años. Su historia inició en Protagonistas de nuestra tele 2012, donde protagonizaron una de las rivalidades más icónicas de la televisión colombiana.

Sin embargo, con el tiempo demostraron que, fuera de cámaras, ambas han mantenido una amistad sólida. Su buena relación quedó en evidencia tras su ingreso a La casa de los famosos 2026, programa en el cual se apoyaron mutuamente.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras la salida de Sara Uribe?
Manuela Gómez rompe en llanto tras la salida de Sara Uribe / (Foto del Canal RCN)

Con la salida de Sara, Manuela se mostró ampliamente afectada. Tras romper en llanto, la participante destacó lo mucho que extraña a su amiga y lo difícil que será continuar sin ella.

¿Qué consejo le dio Yuli Ruiz a Manuela Gómez?

En medio de la situación, Yuli Ruiz se acercó a Manuela para escucharla y brindarle algunas palabras de consuelo. La modelo mostró una actitud empática frente a Gómez, demostrando su apoyo y asegurando que la entendía por completo.

"Yo sé que va a ser duro continuar sin ella, aquí. Esos son unos días nada más", dijo.

Así mismo, Ruiz la invitó a ser fuerte y no perder el enfoque, recordando la razón por la cual decidió ingresar al reality. Este gesto fue aplaudido por los internautas, quienes destacaron el gesto de amabilidad y hablaron sobre la creación de una nueva amistad en La casa de los famosos 2026.

