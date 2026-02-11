Ñejo rompe en llanto al hablar de Feid y su gesto de humildad

Ñejo sorprendió a sus seguidores al compartir un video cargado de sentimiento en el que habló, sin filtros, sobre lo que significó para él volver a trabajar con Feid y con la voz entrecortada recordó cómo, en la industria musical, no siempre se mantienen intactos los lazos del pasado.

Ñejo dejó ver que la experiencia de reencontrarse profesionalmente con el cantante colombiano fue más que una simple colaboración y dio a entender, que todavía existen artistas que priorizan la lealtad y el respeto por encima del ego.

¿Qué conmovió tanto a Ñejo de este reencuentro?

El artista explicó que, con el paso del tiempo, ha visto cómo algunas figuras del género cambian cuando alcanzan reconocimiento global, comentó que no es extraño que, al consolidarse en la cima, ciertos músicos se distancien de quienes hicieron parte de sus primeros pasos.

Sin embargo, quiso dejar claro que esta no fue la historia con Feid, por el contrario, destacó que el intérprete colombiano, hoy convertido en uno de los nombres más sólidos del movimiento urbano, accedió sin complicaciones a reunirse con él para trabajar en nueva música.

Ese gesto fue el que terminó por quebrarlo emocionalmente, para Ñejo, más allá del éxito comercial o los números en plataformas digitales, lo que realmente impacta es la actitud con la que un artista enfrenta la fama.

¿Cómo fue el proceso creativo entre Ñejo y Feid?

Aunque no reveló mayores detalles sobre los proyectos en los que están trabajando, sí adelantó que grabaron varias piezas que harán parte de los próximos lanzamientos en la agenda musical, habló de sesiones fluidas, sin tensiones ni protagonismos innecesarios, enfocadas únicamente en crear.

Ñejo se quebró al hablar de Feid y su humildad. G. AFP/ Hector Vivas

Los seguidores de ambos artistas reaccionaron con entusiasmo, celebrando la unión de dos generaciones que han aportado al crecimiento del género urbano y muchos destacaron que este tipo de alianzas envían un mensaje poderoso a quienes vienen detrás.

¿Por qué Ñejo habló de humildad como el verdadero éxito?

Ñejo dijo que alcanzar metas y escalar posiciones no debería implicar olvidar de dónde se viene, para él, la humildad es el rasgo que define la grandeza de una persona, no la cantidad de premios ni las reproducciones acumuladas.

Ñejo compartió un video en redes donde, visiblemente emocionado, agradeció la actitud genuina y humilde de Feid. AFP/ David Becker

Aprovechó para recordar que las etapas difíciles forman carácter y que el verdadero reto es mantener la esencia cuando llegan los aplausos y terminó convirtiéndose en un recordatorio de que todavía hay espacio para la gratitud y la memoria.