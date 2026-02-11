Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla reaparece con una pierna vendada y preocupa a sus seguidores en redes; ¿qué le pasó?

Altafulla sorprendió a sus seguidores al mostrarse con una pierna vendada, lo que desató preocupación y comentarios divididos.

Altafulla aparece vendado en redes.
Altafulla preocupa al aparecer vendado en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El cantante Altafulla preocupó a su comunidad digital al reaparecer en redes sociales con una de sus piernas totalmente vendada.

Altafulla muestra su recuperación.
Altafulla muestra su recuperación tras su lesión en la rodilla. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Altafulla en la rodilla?

El artista sufrió una lesión en la rodilla por un mal movimiento durante una de sus presentaciones a nivel nacional

Aunque aseguró que recibió atención médica y que no se trataba de nada grave, sus seguidores se mantienen atentos a su evolución.

La última vez que había dado un reporte sobre su estado físico fue hace unas semanas, cuando compartió una historia en Instagram usando un bastón para caminar.

En esta nueva publicación, Altafulla mostró cómo continúa su proceso de recuperación, pero la imagen generó opiniones divididas.

El cantante apareció entrenando en un gimnasio con la pierna completamente vendada, lo que llevó a algunos seguidores a cuestionar si era prudente realizar esfuerzo físico en esas condiciones.

Sin embargo, todo indica que se trata de ejercicios de rehabilitación y terapia, fundamentales para fortalecer la rodilla y acelerar su recuperación.

Sus seguidores, aunque preocupados, también reconocen la disciplina del artista para enfrentar este reto.

La constancia en el gimnasio y la atención médica recibida son señales de que está comprometido con volver a los escenarios en óptimas condiciones.

La recuperación de Altafulla no solo ha estado marcada por lo físico, sino también por lo emocional.

En una publicación pasada, el cantante compartió un mensaje donde decía que no sabía si le dolía más la pierna o el corazón.

Estas palabras fueron interpretadas como una indirecta hacia su expareja Karina García, porque se dieron justo después de que ella confirmara su relación con Kris R.

¿Qué dijo Karina García sobre su vínculo con Altafulla?

Sin embargo, Karina ha dicho que no quiere que la relacionen más con Altafulla, dejando claro que su historia con el cantante ya es parte del pasado y que prefiere enfocarse en su presente junto a Kris R.

El cantante espera regresar a las tarimas para seguir alegrando a su público con su música y su estilo.

Altafulla espera regresar a los escenarios.
Altafulla espera regresar a los escenarios en las mejores condiciones. (Foto Canal RCN)
