Ciro Quiñonez revive la voz y las palabras de Yeison Jiménez a sus 28 años con un emotivo recuerdo

El cantante Ciro Quiñonez recordó a su colega Yeison Jiménez cuando tenía 28 años.

Ciro Quiñonez emocionó con homenaje a Yeison Jiménez a un mes de su fallecimiento. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

A un mes de su lamentable fallecimiento, Yeison sigue siendo homenajeado por sus amigos y familiares.

¿Qué compartió Ciro Quiñonez para recordar a Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, Ciro compartió un emotivo momento junto al artista cuando apenas comenzaba su carrera musical.

En el clip se les ve abrazados en una tarima y se escucha a Yeison decirle que a sus 28 años nada le había quedado grande en la vida y que tampoco le quedaría grande hacer que la música de Ciro sonara por toda Colombia.

“¿Pero por dónde empiezo sin ti?”, escribió Ciro Quiñonez en su publicación.

Este 10 de febrero se cumplió un mes del accidente aéreo que le costó la vida a Yeison Jiménez y a varios integrantes de su equipo de trabajo.

Ciro también había publicado un video recordando esa fecha en el que se les ve compartiendo en un yate, cantando juntos y disfrutando de un momento de amistad.

El cantante había anunciado que se retiraría un tiempo de las redes sociales para poder sobrellevar la pérdida y replantear su carrera, pero estas declaraciones generaron comentarios divididos entre los internautas, algunos apoyando su decisión y otros señalando que buscaba protagonismo.

Las imágenes y videos compartidos por Ciro reflejan la cercanía que existía entre ambos artistas.

Más allá de la relación profesional, se trataba de una amistad genuina que se fortaleció con los años.

Los abrazos en tarima, las palabras de apoyo y los momentos compartidos fuera de los escenarios son prueba de que Yeison fue un pilar importante en la vida de Ciro.

Con estas publicaciones, Ciro demuestra que el vacío que siente por la partida de su colega es real y profundo.

La manera en que recuerda a Yeison no solo habla de admiración, sino también de gratitud por haber compartido experiencias que marcaron su camino artístico.

¿Quiénes participan en la canción homenaje para Yeison Jiménez?

El legado de Yeison continúa a través de la música y de los homenajes que le rinden sus colegas.

Uno de los más significativos fue la canción "Un aventurero en el cielo", una composición dedicada a su vida y trayectoria.

En este tema participaron reconocidos artistas como Jessi Uribe, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Alzate y Paola Jara, entre otros, quienes se unieron para rendir tributo a su memoria.