Reconocido artista cartagenero está desaparecido; su esposa envía desgarrador mensaje

La desaparición de un reconocido artista cartagenero ha generado preocupación en la Costa Caribe y encendió las alarmas de las autoridades.

El caso se conoció a pocas horas de que el músico realizara una presentación en el municipio de Tubará, Atlántico, y desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.

La información comenzó a circular rápidamente en redes sociales y medios locales, mientras familiares y allegados piden ayuda urgente para dar con su ubicación.

¿Quién es el artista reportado como desaparecido?

El artista desaparecido es DJ Dever, conocido en la región Caribe por sus presentaciones en eventos privados y su trayectoria musical. La noticia fue confirmada por la Alcaldía de Cartagena, entidad que aseguró estar colaborando con las autoridades del Atlántico para apoyar la búsqueda.

De acuerdo con información publicada por El Universal, DJ Dever se desplazó hasta Playa Mendoza, en Tubará, para cumplir con un compromiso artístico. Sin embargo, desde su llegada al lugar, el artista habría notado situaciones que le generaron desconfianza.

Según versiones preliminares, el DJ alcanzó a comunicarse con su pareja sentimental y le envió su ubicación antes de que se perdiera todo contacto con él.

DJ Dever, artista cartagenero, se encuentra desaparecido. (Foto IA)

¿Qué se sabe sobre lo ocurrido durante la presentación?

De acuerdo con relatos de una fuente cercana al caso, tras finalizar el evento, el artista y parte de su equipo habrían sido retenidos contra su voluntad. Según esta versión, el grupo fue intimidado, inmovilizado y despojado de algunas de sus pertenencias, incluido dinero correspondiente a la presentación.

La misma fuente indicó que varias bailarinas que acompañaban el show también fueron retenidas y posteriormente liberadas en la mañana del 11 de febrero. Hasta el momento, DJ Dever no ha sido ubicado, lo que mantiene la incertidumbre entre sus familiares y seguidores.

¿Qué compartió la esposa de DJ Dever tras su desaparición?

La esposa del artista, Tiffany Villareal, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado desesperado, pidiendo por el regreso de su pareja. En un mensaje cargado de angustia, expresó el dolor que atraviesa por no tener noticias de él.

“Quiero que sepas que me voy a morir si no apareces ya… tú eres todo para mí. A quienes lo tienen, por favor devuélvanmelo”, escribió.

El mensaje conmovió a cientos de usuarios, quienes se han unido para compartir la información y exigir que DJ Dever regrese sano y salvo. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza y las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.