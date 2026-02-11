Ryan Castro reacciona a canciones con su voz creadas con IA

Ryan Castro reaccionó públicamente luego de encontrarse con varias canciones que circulan en plataformas digitales y redes sociales utilizando su voz y su estilo, pero que no fueron creadas ni autorizadas por él.

La situación, que para muchos podría parecer curiosa o hasta innovadora, para el artista abrió una conversación más profunda sobre identidad, derechos y respeto por el trabajo creativo.

¿Le molestó a Ryan Castro o lo tomó con humor?

No se mostró molesto ni lanzó acusaciones directas, de hecho interpretó como playback un fragmento de la canción, pero sí fue claro en que escuchar su “voz” interpretando letras que nunca grabó resulta extraño.

"AvemarIA, uno ya no sabe ni que creer" Expresó.

Explicó en el copy de la publicación que detrás de cada canción que lanza hay un proceso creativo y que ya no se sabe a quién creerle cuando se trata de creaciones con inteligencia artificial.

Para él, no se trata solo de tecnología, sino del respeto por la identidad profesional que ha construido con esfuerzo desde sus inicios en Medellín, en la era del consumo rápido, donde un audio puede viralizarse en minutos, el riesgo de desinformación es alto.

¿Qué dice esto sobre la carrera musical de Ryan Castro?

Cada vez más artistas enfrentan el reto de convivir con herramientas capaces de clonar voces, crear instrumentales y generar canciones completas en cuestión de segundos, lo que plantea preguntas importantes sobre derechos de autor, propiedad intelectual y regulación digital.

Ryan Castro rompió el silencio sobre los temas creados con inteligencia artificial usando su voz. | AFP: Ethan Miller

Para él, la inteligencia artificial puede ser una aliada si se usa como herramienta de apoyo creativo, pero no como sustituto del artista, pues ninguna tecnología puede reemplazar la emoción de una interpretación real.

¿Ryan Castro tomará acciones frente a estas canciones creadas con IA?

Aunque no anunció medidas legales concretas ni nada relacionado, sí dejó claro que su equipo está atento a la situación y aunque disfrutó junto a sus fans de las melodías, su mensaje apuntó a generar conciencia.

Ryan Castro contó cómo se sintió al escucharse sin haber grabado. Foto AFP/Romain Maurice

Invitó a sus seguidores a verificar siempre las fuentes oficiales antes de compartir música y a apoyar el contenido que realmente provenga de él y reafirmó su compromiso con seguir creando desde la autenticidad, convencido de que la conexión real con su público no puede ser replicada por ningún software.