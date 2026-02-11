Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ryan Castro reacciona a canciones con su voz creadas con IA

El cantante urbano habló sobre los temas hechos con inteligencia artificial que circulan con su voz en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro revivió el post que anticipó su éxito mundial.
Ryan Castro revivió el post que anticipó su éxito mundial. Foto AFP/ Mireya Acierto

Ryan Castro reaccionó públicamente luego de encontrarse con varias canciones que circulan en plataformas digitales y redes sociales utilizando su voz y su estilo, pero que no fueron creadas ni autorizadas por él.

La situación, que para muchos podría parecer curiosa o hasta innovadora, para el artista abrió una conversación más profunda sobre identidad, derechos y respeto por el trabajo creativo.

Artículos relacionados

¿Le molestó a Ryan Castro o lo tomó con humor?

No se mostró molesto ni lanzó acusaciones directas, de hecho interpretó como playback un fragmento de la canción, pero sí fue claro en que escuchar su “voz” interpretando letras que nunca grabó resulta extraño.

"AvemarIA, uno ya no sabe ni que creer" Expresó.

 

Explicó en el copy de la publicación que detrás de cada canción que lanza hay un proceso creativo y que ya no se sabe a quién creerle cuando se trata de creaciones con inteligencia artificial.

Para él, no se trata solo de tecnología, sino del respeto por la identidad profesional que ha construido con esfuerzo desde sus inicios en Medellín, en la era del consumo rápido, donde un audio puede viralizarse en minutos, el riesgo de desinformación es alto.

Artículos relacionados

¿Qué dice esto sobre la carrera musical de Ryan Castro?

Cada vez más artistas enfrentan el reto de convivir con herramientas capaces de clonar voces, crear instrumentales y generar canciones completas en cuestión de segundos, lo que plantea preguntas importantes sobre derechos de autor, propiedad intelectual y regulación digital.

Sale a la luz video de Ryan Castro con una misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?
Ryan Castro rompió el silencio sobre los temas creados con inteligencia artificial usando su voz. | AFP: Ethan Miller

Para él, la inteligencia artificial puede ser una aliada si se usa como herramienta de apoyo creativo, pero no como sustituto del artista, pues ninguna tecnología puede reemplazar la emoción de una interpretación real.

Artículos relacionados

¿Ryan Castro tomará acciones frente a estas canciones creadas con IA?

Aunque no anunció medidas legales concretas ni nada relacionado, sí dejó claro que su equipo está atento a la situación y aunque disfrutó junto a sus fans de las melodías, su mensaje apuntó a generar conciencia.

Ryan Castro cerró el 2025 con gratitud, música y un mensaje para su fandom.
Ryan Castro contó cómo se sintió al escucharse sin haber grabado. Foto AFP/Romain Maurice

Invitó a sus seguidores a verificar siempre las fuentes oficiales antes de compartir música y a apoyar el contenido que realmente provenga de él y reafirmó su compromiso con seguir creando desde la autenticidad, convencido de que la conexión real con su público no puede ser replicada por ningún software.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Leyendas del género urbano asistirán al festival "Clásicos del reguetón Vol.2 - edición La Groupie", en Bogotá. Talento internacional

Leyendas del reguetón llegan a Bogotá para hacer un show inolvidable, ¿de qué se trata?

De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, son algunos de los artistas confirmados para el festival "Clásicos del reguetón Vol.2", en Bogotá.

Elena Rose anuncia su próximo show en Bogotá, Colombia. Talento internacional

Elena Rose confirma que Bogotá hará parte de su “Alma Tour”

Elena Rose realizará un emotivo show en Bogotá, el 30 de abril del 2026, el cual hace parte de su gira musical: "Alma Tour"

Feid

Ñejo rompe en llanto al hablar de Feid y su gesto de humildad

Ñejo se mostró entre lágrimas al contar cómo Feid nunca olvidó sus raíces y grabó con él sin condiciones ni egos.

Lo más superlike

Maleja mostró a Tatán cuando era mucho más joven. Maleja Restrepo

Maleja Restrepo abrió debate en redes por una foto de Tatán en su juventud

Maleja compartió una foto de Tatán cuando era joven y preguntó a sus seguidores si se parece más a Maca o a Guadalupe.

Tebi Bernal tuvo un cruce de palabras. La casa de los famosos

Tebi discutió con Alexa Torrex en la semana por equipos en La casa de los famosos; esta fue la razón

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores Viral

Reconocido deportista revela infidelidad en una entrevista y deja en shock a sus seguidores

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano