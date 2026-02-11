Sara Uribe conmovió en redes al mostrar cómo fue su reencuentro con su hijo Jacobo

Tras su salida de La casa de los famosos 3, Sara Uribe compartió el momento en el que se reencontró con su hijo, un episodio que generó múltiples reacciones entre los internautas.

¿Por qué Sara Uribe salió de La casa de los famosos 3?

Sara Uribe salió del reality el 8 de febrero de 2026 tras ser eliminada por el voto del público. Su salida se dio a causa de una combinación de factores del juego y decisiones de la audiencia.

Sara Uribe y Marilyn Patiño, eliminada de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Durante esa semana, la producción implementó una modalidad en la que los participantes debían competir en parejas. Sara fue emparejada con Marilyn Patiño, lo que significaba que las dos deberían adaptarse a la decisión del público.

Al enfrentarse a la placa de nominados, la dupla de Sara y Marilyn obtuvo el porcentaje más bajo de apoyo con un 16.58% de los votos a favor, lo que generó su eliminación automática frente a las otras parejas. Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Yuli Ruiz y Alexa Torrex (44.44%)

Manuela Gómez y Campanita (17.36%)

Jay Torres y Juan Palau (21.62%).

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su salida de La casa de los famosos?

Tras su salida del reality, Sara compartió sentimientos de orgullo y gratitud a pesar de la eliminación. La actriz expresó sentirse satisfecha por el trabajo realizado dentro de la competencia, afirmando que dio todo de sí y que, hasta el último día, mostró su verdadera esencia.

Sara Uribe habló sobre su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, utilizó sus redes para enviar un mensaje de agradecimiento a su "ejército" de fans. Uribe les pidió que no se sintieran tristes por ella, porque para ella ganar no siempre es llevarse el maletín, sino salir con la frente en alto.

¿Cómo fue el reencuentro de Sara Uribe y su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante compartió el momento en el cual se reencontró con Jacobo, su hijo. Reafirmó que su prioridad absoluta era su hijo, Jacobo, y que el premio más grande fue el abrazo que se dio con él al llegar a casa.

Estoy volviendo lentamente a la realidad. Pero mi mejor realidad eres tú, hijo mío.

En varias ocasiones, Sara ha destacado la conexión que tiene junto al menor, razón por la cual los internautas celebraron el momento.