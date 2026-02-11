¡Marilyn Patiño volvió a casa y su reacción al reencontrarse con su familia dio de qué hablar!

Tras su salida de La casa de los famosos 3, Marilyn Patiño compartió en redes el momento en el que volvió a encontrarse con su familia, un episodio que generó conversación entre los internautas.

¿Por qué Marilyn Patiño salió de La casa de los famosos 3?

Marilyn Patiño salió de La casa de los famosos 3 el 8 de febrero de 2026 debido a que fue eliminada por votación del público. Durante esa gala, se llevó a cabo una dinámica especial de eliminación por parejas. Marilyn estaba en placa junto a Sara Uribe.

Marilyn Patiño y Sara Uribe, eliminadas de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Luego de enfrentarse a parejas como Manuela Gómez con Campanita; Jay Torres con Juan Palau y Alexa Torres con Yuli Ruiz, Marilyn y Sara obtuvieron el porcentaje más bajo de apoyo del público (16.58%), lo que generó la salida de ambas de la competencia.

¿Qué dijo Marilyn Patiño tras su salida de La casa de los famosos?

Tras su salida del reality, Marilyn Patiño ofreció declaraciones contundentes sobre su experiencia y sus compañeros. La actriz expresó que se sintió atacada por varios compañeros y que, en ocasiones, sentía que incluso su respiración molestaba a los demás.

Así mismo, fue muy enfática al señalar a Valentino Lázaro como el responsable de su salida. Afirmó que él armó la placa de nominados estratégicamente para proteger a otros participantes.

Marilyn Patiño habló de su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz defendió su paso por el reality asegurando que siempre fue ella misma, a pesar de las críticas por sus "personajes" o su comportamiento:

"La dimos toda y nos mostramos como fuimos ... para los que critiquen, sí soy yo, les doy la razón".

¿Cómo fue el reencuentro de Marilyn Patiño con su familia?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Patiño conmovió a sus seguidores al compartir el momento en el que se reencontró con sus familiares. La actriz no pudo ocultar su emoción y reveló que su felicidad más grande está en regresar a casa.

Regresé a mi lugar seguro, en donde todo tiene sentido, a los brazos que no juzgan, a las miradas que me sostienen. Hoy vuelvo a empezar desde el amor.

Los internautas destacaron la emotividad del momento, destacando la actitud positiva de la actriz y el vínculo de cercanía que sostiene con su familia tras su salida de La casa de los famosos.