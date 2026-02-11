Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video inédito de Yeison Jiménez y sus palabras sobre un posible infarto

Un video inédito de Yeison Jiménez vuelve a generar impacto por sus palabras, a un mes de su fallecimiento.

A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo, familiares, amigos y personas cercanas al artista han compartido recuerdos para homenajearlo.

Entre ellos está Alejandra Aranzazu, comunicadora social y periodista dedicada a las relaciones públicas, quien trabajó de la mano con el cantante. Ella publicó un video inédito del momento en que Yeison reaccionó a su primer sold out en el estadio El Campín.

¿Qué compartió Alejandra Aranzazu sobre Yeison Jiménez?

Alejandra recordó un instante muy especial en la carrera del artista: cuando la página oficial de venta de entradas colapsó por la alta demanda para su concierto.

En el video se ve a Yeison emocionado, sin poder creer lo que estaba pasando. “Un mes muchachos y aún no logro asimilarlo”, escribió ella sobre las imágenes.

También agregó: “Cuando su primer Campín, él tan feliz cumpliendo lo que siempre había soñado. Qué honor haber podido compartir momentos tan especiales como estos. Los extraño”.

En el clip, Yeison confiesa que no sabe cómo explicar lo que siente al ver la plataforma caída y a miles de personas intentando comprar boletas. Entre risas y nervios dice:

“La gente me quiere matar de un infarto, la gente no está pensando en mi corazoncito, tengo calor, tengo frío, me sudan las manos [...] Me quedé por fuera de mi propio concierto”, reveló Yeison Jiménez

¿Qué otras personas recordaron a Yeison Jiménez en su mes de fallecido?

El 10 de enero Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo. Su hija mayor, Camila Jiménez, lo recordó con una fotografía en blanco y negro tomada durante un concierto, acompañada del mensaje “te llevo en mi corazón” y la canción Amor eterno.

Por su parte, su hermana Lina Jiménez compartió un video grabado en el lugar del accidente, donde se realizó un velorio con cinco arreglos florales, uno por cada fallecido. “Nunca los vamos a olvidar, cada mes será lo mismo, mientras Dios me dé vida”, escribió.

Además, publicó la última foto que se tomaron juntos en la madrugada del 10 de enero, horas antes del accidente, acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó cuánto lo extraña y lo importante que fue en su vida.

“Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. [...] Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte [...] Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar. [...] Te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida.”, escribió.

